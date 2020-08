Apple med voldsomt motangrep etter «krigserklæringen» til Fortnite-skaperne. Også andre utviklere kan bli berørt

Striden mellom Fortnite-skaperne i Epic Games og Apple tok en ny vending i går. Ifølge Epic vil Apple stenge spilleverandøren ute fra både utviklerkontoer og utviklerverktøy fra og med den 28. august.

Striden startet tidligere denne måneden med at Epic kom med en oppdatering til spillet Fortnite hvor det åpnes for kjøp direkte i spillet, uten å involvere Apple og App Store (og Google og Google Play). Sånt blir det bråk av.

Går på ny til retten

Både Apple og Google har fjernet Fortnite fra selskapenes respektive app-markedsplasser, noe Epic har saksøkt dem for. Responsen fra Apple på dette skal ifølge Epic ha vært å varsle stenging av Epics muligheter til å lage programvare til Apple-plattformene.

Apple removed Fortnite from the App Store and has informed Epic that on Friday, August 28 Apple will terminate all our developer accounts and cut Epic off from iOS and Mac development tools. We are asking the court to stop this retaliation. Details here: https://t.co/3br1EHmyd8 — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) August 17, 2020

Epic forsøker å hindre dette ved å be en domstol om en midlertidig forføyning. Selskapet hevder i dokumentet at utestengelsen av Epic også vil ramme mange uskyldige tredjeparter, nemlig alle utviklere som bruker selskapets Unreal Engine til å lage spill og annet innhold til Apples plattformer.

Det er ikke noen tvil om at Epic bevisst har erklært krig mot 30-prosentsandel som Apple og Google krever av omsetningen som skjer gjennom apper og spill som distribueres gjennom henholdsvis App Store og Google Play.

Ønsker Epic tilbake

I en uttalelse til The Washington Post sier Apple at selskapet gjerne vil beholde Epic som en del av Apple Developer Program og selskapets apper i App Store.

– Problemet Epic har skapt for seg selv er ett som enkelt kan løses ved at de gir ut en ny oppdatering til appen, slik at den igjen overholder retningslinjene de har gått med på, og som gjelder for alle utviklere. Vi vil ikke gjøre noen unntak for Epic, for vi mener at det ikke er riktig å prioritere deres forretningsinteresser framfor retningslinjene som beskytter våre forbrukere, skriver Apple i uttalelsen.

Voldsom gjengjeldelse

Epic skriver i rettsdokumentet at Apple ikke bare har sperret Fortnite ute, men også angrepet hele forretningsvirksomheten til Epic på ikke-relaterte områder.

Det vises dessuten til at Apple-sjef Tim Cook for bare drøyt to uker siden deltok i en kongresshøring hvor han ble spurt om Apple noen gang har brukt gjengjeldelse mot eller skadet en utvikler som har gått offentlig ut med sine frustrasjoner om App Store. Cook svarte da at Apple verken gjengjelder eller herser med folk.

– Det er sterkt imot bedriftskulturen vår, sa Cook.

Epic mener at den kommende utestengelsen av selskapet fra Apple Developer Program er et bevis på det motsatte.