Apple Pay anmeldt i Danmark for konkurransevridende virksomhet

Det danske Forbrugerrådet Tænk mener at Apple Pay er konkurransevridende, spesielt fordi brukerne tvinges til å bruke Visa-delen av det nasjonale betalingskortet Dankort, framfor den billigere transaksjonstjenesten som kortet også tilbyr. Derfor har forbrukerrådet bedt Danmarks Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om å undersøke om Apple Pay overholder loven.

Til DR sier Anja Philip, leder for Forbrugerrådet Tænk, at det at kundene tvinges til å bruke Visa-delen av kortet innebærer opptil ti ganger høyere gebyrer ved kjøp enn med Dankort-delen. Disse kostnadene må butikkene betale, noe som Philip mener vil føre til at prisene på varene vil stige.

– Vi anmelder Apple Pay fordi vi mener at den nye betalingsappen er i strid med den konkurranselovgivningen vi har og med EU-reglene på området, sier hun.

– Får ikke blande seg inn

Forbrugerrådet Tænk skriver i en pressemelding at den såkalte interbankgebyrforordningen forteller at det er opp til forbrukeren å velge «brand» − i dette tilfellet hvilken del av betalingskortet som blir brukt − og at verken banker eller deres samarbeidspartnere får blande seg inn. Ifølge forbrukerrådet ble regelen innført fordi bankene foretrekker betalinger som gir dem høy provisjon, mens både forbrukere og butikker i utgangspunktet foretrekker billigere betalingsformer.

Forbrugerrådet Tænk har også bedt det danske konkurransetilsynet om å se nærmere på om Apple utnytter sin dominerende posisjon i det danske markedet til å ekskludere andre betalingsformer. Apple Pay-appen har nemlig førsterett til NFC-brikken som forenkler kontaktfri betaling, noe Forbrugerrådet Tænk mener er konkurransevridende.

De øvrige betalingsappene blir ifølge Philip tvunget til å bruke Bluetooth-teknikker som er tregere og mindre brukervennlige.

Ifølge DR er omtrent 3 av 4 smartmobiler i Danmark en iPhone.

Stor tilstrømning

Apple Pay ble lansert i Danmark, Sverige og Finland for omtrent tre uker siden. Hos de to danske bankene som støtter Apple Pay, Nordea og Jydske Bank, har til sammen flere titalls tusen iPhone-brukere meldt seg på ordningen.

Forbrugerrådet Tænk mener at bankene som deltar i ordningen tjener på at kundene bruker Visa-betaling, ved at de får mer i provisjon enn når kundene betaler med Dankortet.

Peter Schleidt, direktør i Jyske Bank, avviser derimot dette og sier at selskapet tilbyr støtte for Apple Pay for å gjøre kundene fornøyde, slik at de også benytter bankens øvrige tjenester.

Schleidt sier til DR at det er butikkene som nå må ut og få forhandlet seg til en bedre pris på Visa-transaksjonene.

