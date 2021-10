Apple risikerer enorm bot for å hindre andre tilgang til NFC-brikken i Iphone

Apple Pay er den eneste betalingsappen som har tilgang til NFC-brikken (Near-Field Communication) til iPhone, brikken som gjør at enheten kan brukes til kontaktløs betaling med «tæpping».

Mange anser denne begrensningen som konkurransehemmende, men Apple står på sitt og har hevdet at en åpning kan være skadelig for brukervennlighet, datavern og sikkerheten til finansinformasjon.

Konkurransekommissær i EU-kommisjonen, Margrethe Vestager, kunngjorde i fjor sommer at hun ville se nærmere på denne situasjonen. Nå kan det se ut til at saken nærmer seg en ny fase.

Flere ikke navngitte kilder med kjennskap til saken forteller til Reuters at Apple vil bli møtt med en formell anklage knyttet til selskapets bruk av NFC-teknologien.

Potensiell milliardbot

Ifølge kildene til Reuters forbereder EU-kommisjonen nå det som kalles et «statement of objections». Dette er et notat hvor kommisjonen informerer den anklagede om de innsigelsene den har til hensikt å fremsette angående om konkurransehindrende atferd.

Dette kan bli oversendt til Apple det kommende året.

Blir selskapet funnet skyldig, risikerer det å måtte betale et digert gebyr – opptil ti prosent av den årlige globale omsetningen til selskapet. Apple omsatte i 2020 for 274,3 milliarder dollar – omtrent 2350 milliarder kroner.

Dersom det kommer et slikt krav, er det lite trolig at Apple vil gi seg før alle ankemuligheter er prøvd. Dermed kan det ta mange år før det blir en endelig avklaring i saken.

Dette er for øvrig ikke den eneste pågående saker mellom EU-kommisjonen og Apple. App Store og mobilladere er andre aktuelle temaer.