– Apple står for nesten hele omsetningen i smartklokkemarkedet

Apple solgte omtrent 6 millioner eksemplarer av selskapets Watch-smartklokke i fjerde kvartal i fjor, 12 prosent mer enn i samme kvartal året før. Det mener analyseselskapet Canalys.

Apple selv har ikke kommet med noen konkrete tall. Men Apple-sjef Tim Cook sa i slutten av januar at salgstallene, målt i både i antall enheter og i omsetning, var rekordhøye. Han skal også ha sagt at selskapet ikke klarer å få produsert nok til å dekke etterspørselen.

Nesten halvparten

Canalys mener Apple leverte 11,9 millioner smartklokker i 2016, noe som ifølge analyseselskapet utgjorde nesten 50 prosent av det totale smartklokkemarkedet i fjor. Dette er likevel en lavere andel enn i estimatet for 2015, hvor Canalys oppga at Apple hadde en markedsandel på to tredeler.

Men Apples antatte dominans er ekstra tydelig når man ser på estimatene for omsetningstallene. Canalys mener at Apple Watch omsatte for 2,6 milliarder dollar i fjerde kvartal i fjor, og at dette utgjorde 80 prosent av den totale omsetningen i dette markedssegmentet i det kvartalet.

Markedsandelene til de største leverandørene i smartklokkemarkedet i 2016, ifølge estimater gjort av Canalys. Foto: Canalys

I tillegg til produktforbedringer og lavere priser på Series 1-utgaven, peker Canalys på mer fitness-funksjonalitet som en årsak til at Apple Watch-salget vokser.

Canalys mener at det totalt ble levert omtrent 24,3 millioner smartklokker globalt i fjor. Bak Apple kommer Fitbit med 17 prosent av dette markedet, foran Samsung med 15. De øvrige leverandørene har omtrent 19 prosent markedsandel totalt.

Forsinket

Analyseselskapet spår at Samsungs nye modeller vil bidra til økt salg for selskapet. I tillegg er Android Wear 2.0 forsinket, noe som har ført til at lanseringen av flere produkter fra andre leverandører har blitt forsinket. Dermed kan Apple dominans bli noe redusert i år, uten at det betyr at selskapet kommer til å selge færre smartklokker.

Tallene omfatter ikke enklere fitnessbånd og lignende som ikke kan kjøre tredjepartsapplikasjoner.

