Apple vil lage egne modem

Apple planlegger å bytte ut både 5G-modem og wifi-modemene sine fra Qualcomm og Broadcom til fordel for egendesignede modem. Det skriver Apple-analytiker Mark Gurman i Bloomberg.

Dette er et steg for Apple der de går fra å kjøpe komponenter til å gjøre alt selv. Noe de allerede har hatt stor suksess med, da de gikk bort fra Intel-prosessorer i Macbooker. Planen, ifølge Gurman, er at Apple dropper Qualcomms 5G-modem innen slutten av 2024 eller starten av 2025. Det er imidlertid ikke bare Qualcomm som kan miste Apple som storkunde.

Apples wifi-modem blir i dag levert av Broadcom. Disse brikkene, skriver Gurman, skal erstattes med Apples egendesignede wifi-modem. Med disse to utskiftningene vil Apple kunne spare penger i lisensavgifter og kjøp fra tredjeparter og ha større kontroll på leveringskjeden. Det vil gå hardt ut over Broadcom, der 22 prosent av inntekten kommer fra Apple.

Målet til Apple er et modem som dekker både wifi, bluetooth og 5G.