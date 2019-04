Apples flaggskipbutikk måtte midlertidig stenge på grunn av «debugging»

Apples midlertidige butikk på Fifth Avenue, New York City, måtte ifølge New York Post stenge dørene i seks timer i forrige uke på grunn av «debugging». Men ikke debugging på den måten mange Apple-ansatte driver med til vanlig. I stedet måtte det jobbes iherdig for å bli kvitt et økende problem med veggedyr.

Apples egentlige butikk på Fifth Avenue har vært stengt på grunn av oppussing siden 2017. Derfor har butikken midlertidig flyttet til nye lokaler. Og det er der veggedyrproblemet skal ha oppstått, angivelig for nærmere en måned siden.

Pakket inn i plast

Ifølge ikke navngitt ansatte ved butikken, som er redde for å få sparken dersom de står fram ved navn, ble det først tatt skikkelig tak i problemet da det ble oppdaget veggedyr på kontoret til butikksjefen i forrige uke.

Som bildene i twitterinnlegget nedenfor og videoen på denne siden angivelig viser, har de ansatte måttet pakkene inn sakene sine i plast for å unngå at veggedyrene kryper inn i vesker og klær.

@Apple @NYCDCA bed bugs at apples 5th Avenue location has employees putting their belongings in bags while they work?! pic.twitter.com/AHeuSji5YS — Brayden Cohen (@maestrocohen) 15. april 2019

I mellomtiden har veggedyrene fått spre seg, samtidig som at butikken, som er blant Apples flaggskipbutikker, har blitt besøkt av tusenvis av kunder hver dag. Det kan ha ført til at veggedyrene har blitt med kundene og ansatte hjem.

Ifølge Engadget ligger New York City på sjetteplass på topplisten over amerikanske «veggedyrbyer». Listen er lagd av Orkin, et større, amerikansk skadedyrutryddingsfirma.

Apple skal ikke ha svart på forespørsler om å kommentere saken.