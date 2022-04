Apples patent kan gjøre de trådløse hodetelefonene dine gammeldagse

Bilindustrien har testet nøytraliserende lydbølger for å sørge for at musikk fra bilstereoen kun kan høres av utvalgte passasjerer i kupeen – det er samme prinsipp som i hodetelefoner med aktiv støyredusering. Nå jobber Apple med et liknende triks.

Selskapets «Wearable device with directional audio» beskriver en liten, bærbar høyttaler som kan fokusere lyden slik at den ikke oppfattes av omgivelsene. Apples patentsøknad bygger på beamforming, en teknologi som blant annet brukes for å sørge for at de trådløse signalene i en ruter bare skal rettes mot enheter tilsluttet til nettverket, i stedet for å sendes i alle retninger. I dette tilfellet handler det om lyder som enten forsterkes eller dempes, avhengig av retning.

I sin patentsøknad bruker Apple beamforming for at høyttalerens lyd ikke skal foorstyrre omgivelsene. Illustrasjon: Apple

Tanken er at høyttaleren skal kunne festes på klærne, og den vil da gjøre trådløse hodetelefoner overflødige i offentlige miljøer. Apple Insider sammenligner innovasjonen med Star Treks kommunikator, det merket som besetningen i serien har på uniformen.

I likhet med trådløse hodetelefoner skal Apples enhet kunne inkludere mikrofoner.

Denne artikkelen ble først publisert på Ny Teknik