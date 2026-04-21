Abonner
Apple

Apples toppsjef Tim Cook går av i september – ny arvtaker klar

Cook går av som øverste leder i teknologiselskapet Apple etter 15 år. Han blir isteden styreleder, og John Ternus blir ny toppsjef.

Tim Cook, Apples øverste sjef de siste 15 årene, gir seg og blir selskapet styreleder fra 1. september. Foto: Noah Berger/AP
NTB
21. apr. 2026 - 07:21

Ternus (50) er visepresident for maskinvareteknikk og blir Apples nye administrerende direktør fra og med 1. september, skriver Apple i en pressemelding.

Cook, som fylte 65 i november i fjor, har ledet Apple siden han tok over for Apples grunnlegger Steve Jobs i 2011. Under hans ledelse har markedsverdien økt fra rundt 350 milliarder dollar til 4000 milliarder i dag.

– Det har vært et mitt livs største privilegium å være Apples administrerende direktør og for å ha fått tilliten til å lede et slikt ekstraordinært selskap, sier Cook.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
Lang prosess

– Jeg elsker Apple, og jeg er så takknemlig for å ha fått muligheten til å jobbe med et lag av såpass oppfinnsomme, innovative, kreative og dypt omsorgsfulle mennesker som har vært urokkelige i sin dedikasjon til å berike livene til kundene våre og skape de beste produktene og tjenestene i verden, sier han videre.

Lederskiftet er godkjent av et enstemmig styre og følger en gjennomtenkt og langvarig prosess, ifølge Apple.

I høst meldte Financial Times at Apple var i gang med forberedelsene til å finne en arvtaker etter Cook. Allerede da ble Ternus nevnt som den mest sannsynlige kandidaten.

– John Ternus har hodet til en ingeniør, sjelen til en innovatør og hjertet til å lede med integritet og ære. Han er en visjonær hvis bidrag til Apple over 25 år allerede er for mange til å telle, og han er uten tvil den rette personen til å lede Apple inn i fremtiden, sier Cook om arvtakeren sin.

Jobbet i Apple i 25 år

Ternus selv sier han er svært takknemlig for muligheten til å ta over ledelsen av Apple.

– Etter å ha tilbrakt nesten hele karrieren min i Apple, har jeg vært heldig som har fått jobbe under Steve Jobs og hatt Tim Cook som min mentor. Det har vært et privilegium å bidra til å forme produktene og opplevelsene som har endret så mye av hvordan vi samhandler med verden og med hverandre.

Videre lover han å lede selskapet videre i tråd med verdier og visjonen som har definert Apple hittil.

AppleTim Cook
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.