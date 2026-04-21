Apples toppsjef Tim Cook går av i september – ny arvtaker klar

Ternus (50) er visepresident for maskinvareteknikk og blir Apples nye administrerende direktør fra og med 1. september, skriver Apple i en pressemelding.

Cook, som fylte 65 i november i fjor, har ledet Apple siden han tok over for Apples grunnlegger Steve Jobs i 2011. Under hans ledelse har markedsverdien økt fra rundt 350 milliarder dollar til 4000 milliarder i dag.

– Det har vært et mitt livs største privilegium å være Apples administrerende direktør og for å ha fått tilliten til å lede et slikt ekstraordinært selskap, sier Cook.

Artikkelen fortsetter etter annonsen

Lang prosess

– Jeg elsker Apple, og jeg er så takknemlig for å ha fått muligheten til å jobbe med et lag av såpass oppfinnsomme, innovative, kreative og dypt omsorgsfulle mennesker som har vært urokkelige i sin dedikasjon til å berike livene til kundene våre og skape de beste produktene og tjenestene i verden, sier han videre.

Lederskiftet er godkjent av et enstemmig styre og følger en gjennomtenkt og langvarig prosess, ifølge Apple.

I høst meldte Financial Times at Apple var i gang med forberedelsene til å finne en arvtaker etter Cook. Allerede da ble Ternus nevnt som den mest sannsynlige kandidaten.

– John Ternus har hodet til en ingeniør, sjelen til en innovatør og hjertet til å lede med integritet og ære. Han er en visjonær hvis bidrag til Apple over 25 år allerede er for mange til å telle, og han er uten tvil den rette personen til å lede Apple inn i fremtiden, sier Cook om arvtakeren sin.

Jobbet i Apple i 25 år

Ternus selv sier han er svært takknemlig for muligheten til å ta over ledelsen av Apple.

– Etter å ha tilbrakt nesten hele karrieren min i Apple, har jeg vært heldig som har fått jobbe under Steve Jobs og hatt Tim Cook som min mentor. Det har vært et privilegium å bidra til å forme produktene og opplevelsene som har endret så mye av hvordan vi samhandler med verden og med hverandre.

Videre lover han å lede selskapet videre i tråd med verdier og visjonen som har definert Apple hittil.