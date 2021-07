Aramco bekrefter datalekkasje etter meldinger om utpressingsforsøk

Saudi-Arabias statlige oljeselskap Aramco er blitt utsatt for et utpressingsforsøk på nettet etter en datalekkasje som skal ha skjedd via en underleverandør.

Selskapet vedgår at noen av deres interne dokumenter er på avveie. Innrømmelsen i går kom ifølge Bloomberg etter at hackere skal ha forlangt 50 millioner dollar i løsepenger fra verdens største oljeprodusent, som også er verdens mest verdifulle børsnoterte foretak.

Selskapet opplyser ikke hvilken underleverandør det er snakk om, om underleverandøren hadde blitt hacket eller om informasjon var lekket på andre måter.

Krever 50 millioner dollar for én terabyte

– Vi bekrefter at dataopplysningene ikke kom på avveie som følge av innbrudd i våre systemer og at disse lekkasjene ikke hadde innvirkning på vår drift. Selskapet opprettholder en robust cybersikkerhet, heter det i en uttalelse.

På det såkalte «mørke nettet» har nyhetsbyrået AP funnet en Tor Onion-basert nettside der det hevdes at utpressere sitter på 1 terabyte med data fra Aramco.

Nettsiden gir Aramco muligheten til å få slettet dataopplysningene for 50 millioner dollar i kryptovaluta. Det er uklart hvem som står bak utpressingsforsøket.

Tilbake i 2012 ble Saudi Aramco rammet av et målrettet og destruktivt cyberangrep som ødela 30.000 datamaskiner.