Are satt igjen med 1,5 milliard etter salget til Telenor. Nå prises selskapet til 400 millioner

I 2016 kjøpte Telenor markedsførings- og teknologiselskapet Tapad for tre milliarder kroner. Nå mener Telenor at investeringen i Tapad bare er verdt 400 millioner kroner. Det skriver E24.

Nedskrivingen av verdien av Tapad skjer bare ett år etter at Telenor skrev ned verdien av selskapet med en milliard kroner.

Lave inntekter

Telenor forklarer selv den nye nedskrivningen med en «videre svekkelse» i Tapads annonseringsvirksomhet i USA og en lavere enn ventet vekst i datasegmentet, skriver E24.

– Det realiserbare beløpet av Telenors investering i Tapad har blitt estimert basert på diskonterte kontantstrømmer fra nåværende inntektsstrømmer, utdyper Telenor ifølge økonomiavisen.

Tapad spesialiserer seg på å utvikle teknologi som identifiserer om en smarttelefon, pc, laptop, smart-tv eller smartklokke tilhører én og samme bruker.

Forbes hyllet selskapet

Ifølge Dagens Næringsliv er teknologien i bunn en uhyre avansert sannsynlighetsberegning som gjør at Tapad ofte kan beregne hvem duppedingsene tilhører med 100 prosent sikkerhet.

Økonomimagasinet Forbes hadde Tapad som nummer 12 på sin liste over USAs mest lovende selskaper i 2014, og analytikerne i Frost & Sullivan tildelte dem før nyttår 2013 sin «Best practice award», skriver TU.

Tapad ble startet i 2010 av gründer Are Traasdahl. Han tok med seg en gevinst på nesten 1,5 milliarder kroner da han solgte selskapet til Telenor i 2016.

Oppkjøpet ble tatt med Sigve Brekke ved roret. Den gang forsvarte han investeringen med at Tapad var verdensledende innen sitt felt, og at Tapads inngående kunnskaper om digitalisering ville være viktig i fremtiden for Telenor.

Tapad fikk styre skuta

Traasdahl var svært fornøyd med Telenors tilnærming til oppkjøpet da digi.no snakket med ham i november 2016.

Han mente da at det var svært viktig at Telenor lot Tapad og deres ledelse fikk fortsette å styre skuta som normalt.

Skulle oppkjøperen plutselig gjennomføre vesentlige endringer, vil det også gjøre noe med kulturen og skapergleden internt, mente han.

– Heldigvis har Telenor gjort dette rett. Måten å gjøre det på er å prøve å la selskapet være så uavhengig som mulig. Det har blitt satt opp et eget styre, som vi rapporterer til. Det sørger for at vi slipper alle de tunge prosessene et selskap med 36 000 ansatte må forholde seg til. Vi er ni måneder inn i dette samarbeidet nå, og nå begynner vi å fyre på alle sylindre, sa Traasdahl til digi.no den gang.