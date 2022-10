Årets «store» Windows 10-oppdatering rulles ut nå

Microsoft begynte tirsdag utrullingen av det som kalles for 22H2-oppdateringen av Windows 10. Dette er eneste oppdateringen med litt størrelse som Windows 10 mottar i år. Samtidig startet utrullingen av den første funksjonsoppdateringen til Windows 11 22H2.

Windows 10 er i all hovedsak over i en vedlikeholdsmodus hvor Microsoft først og fremst retter feil og mangler. Ønsker man helt ny Windows-funksjonalitet, er det Windows 11 man må velge. Det haster dog ikke. Microsoft kommer til å støtte Windows 10 fram til den 14. oktober 2025.

Bare småtteri

I juli presenterte Microsoft det som på det tidspunktet var planlagt av nyheter i Windows 10 22H2. Det meste på listen dreier seg om mindre forbedringer. De to eneste reelle nyhetene er brukerens nye mulighet til å samtykke til å til å motta hastevarsler når Fokusassistent-funksjonen er aktiv, samt en gjeninnføring av funksjonalitet knyttet til visse scenarioer med Windows Autopilot-utrulling.

På siden over hva oppdateringen faktisk inneholder (velg fanen «Windows 10 2022-oppdatering»), skriver Microsoft bare:

«Oppdateringen for Windows 10 2022 (Windows 10, versjon 22H2) gir et område med forbedringer innen produktivitet og administrasjon.»

Windows 10 22H2 distribueres blant annet gjennom Windows Update. Ifølge Microsoft brukes den samme teknologien som ved månedlige oppdateringer, noe som skal sikre at også Windows 10 22H2 kan installeres temmelig raskt – typisk noen få minutter, inkludert en omstart av systemet.

Mer nytt til Windows 11

Bare en måned etter at årets store funksjonsoppdatering til Windows 11, Windows 11 22H2 (også kalt Windows 11 2022 Update), kom Microsoft i går med mer ny funksjonalitet til operativsystemet. Dette er på linje med det selskapet tidligere har lovet, nemlig å redusere antallet store, årlige oppdatering fra to til én, og samtidig komme langt hyppigere med mindre nyhetsdryss. Disse skal komme når de er klare.

Den største nyheten i Windows 11-oppdateringen som kom i går, er at Filutforskeren (File Explorer) har fått støtte for faner. Tanken er at dette skal gjøre det enklere for brukerne å organisere filene og veksle mellom ulike mapper. Filutforskeren har også fått en ny favorittseksjon hvor brukeren kan feste de mest brukte filene.

Filutforskeren i Windows 11 har fått støtte for faner. Skjermbilde: Microsoft

I tillegg skal Filutforskeren være ytterligere integrert med Onedrive-tjenesten til Microsoft, slik at brukeren kan se nå andre har endret eller kommentert brukerens filer.

En annen ny funksjon er Foreslåtte handlinger. Med denne funksjonen skal Windows 11 kunne utheve standardisert informasjon i tekster, slik som datoer og telefonnumre, og foreslå handlinger basert på disse. Dette kan være å ringe til et telefonnummer med verktøy som Skype eller Teams, eller å opprette en kalenderoppføring i kalenderappen.

Overflyt

Nytt er også muligheten til å feste flere apper til oppgavelinjen enn det egentlig er plass til. De «overflødige» appene vil da være tilgjengelige via en egen overflytsmeny.

Det loves også forbedrede muligheter for deling av filer. I tillegg skal en oppdatert utgave av Photos-appen komme i slutten av oktober. Den kan vise bilder i et felles galleri, uavhengig om bildene kommer fra for eksempel Onedrive, en mobiltelefon eller et kamera.

Med oppdateringen kommer også tilgang til Amazon Appstore for installasjon av Android-apper i Windows 11. Det loves mer enn 50.000 titler. Norge er dog ikke blant de 31 landene som så langt støttes.