Arkivverket vil ha arkivene til private bedrifter, også IKT-selskaper

Bedrifter og organisasjoner har ingen plikt til å avlevere arkivene sine til Arkivverket, slik statlige myndigheter har. Derfor er det også langt mindre arkivmateriale fra privat sektor som faktisk blir bevart for ettertiden.

Dette ønsker Arkivverket å gjøre noe med. I en pressemelding i dag legger de frem en foreløpig liste over 941 bedrifter, organisasjoner og institusjoner, fordelt over 27 ulike samfunnsområder.

Nasjonal betydning

– Vi anser aktørene på listen å være av nasjonal betydning, med arkiver som bør undersøkes og eventuelt bevares for ettertiden. Dette er et helt nødvendig grep for å redde historiske data i privat sektor, sier riksarkivar Inga Bolstad, i pressemeldingen.

Arkivverket ønsker at disse skal inngå avtale om arkivavlevering.

– Planen er et utgangspunkt for oss i Arkivverket, som gjør det mulig for oss å komme raskt i gang med en systematisk og planlagt innhenting, både av historiske data og aktivitet i sosiale medier. Så vil vi revidere planen årlig etter hvert som nye aktører faller fra eller kommer til. Det skal gjøres etter innspill og erfaringer som høstes under arbeidet og sammen med våre samarbeidspartnere. Planen som nå foreligger, er dynamisk og ambisiøs. Den er også helt nødvendig skal vi klare de utfordringene vi står overfor på privatarkivfeltet fremover, sier Bolstad.

Mange områder og fagfelt

Listen med aktører inkluderer blant annet organisasjoner innen kunst og kultur, natur- og miljøvern, tro og livssyn, idrett, landbruk, politikk og mange ulike fagområder. Den omfatter også bedrifter innen områder som blant annet sjømat, olje og gass, bank og forsikring, infrastruktur, bygg og anlegg, varehandel og media.

Dette inkluderer også norske avdelinger av utenlandske selskaper, slik som Coca Cola European Partners Norge og GE Healthcare.

Også IKT

Det er ikke veldig mange mer eller mindre rene IKT-selskaper på listen. Funcom, Visma, Telenor Norge, Evry Norge, Get, Telia Norge, Bouvet Norge, Sopra Steria og Accenture. Med er også Komplett.no, Finn.no og foreningen Kandu Norsk Dataungdom, som arrangerer The Gathering.

Hele listen er tilgjengelig i dette regnearket.

Ifølge Arkivverket innebærer det ingen forpliktelser å stå på listen, bare at Arkivverket ønsker kontakt for å undersøke muligheten for å bevare virksomhetens arkiv eller dokumentasjon.