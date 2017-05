ARM har lansert neste generasjon mobilprosessorer

I forbindelse med den store Computex-messen i Taipei denne uken har ARM annonsert en ny generasjon CPU-er og GPU-er for mobile enheter.

Cortex-A75 og -A55 er etterfølgerne til A73 og A53. Foto: ARM

ARM Cortex-A75 er selskapets nye flaggskip-prosessor, og etterfølgeren til dagens Cortex-A73 som brukes i blant annet Qualcomms Snapdragon 835-systembrikke og i Hisilicon Kirin 960-brikkene som sitter i blant annet Huaweis mest avanserte telefoner. ARM produserer ikke prosessorer selv, men lisensierer ut sine design til andre, som Qualcomm og Samsung.

Ifølge ARM skal Cortex-A75 ha 50 prosent høyere ytelse enn Cortex-A73. Selskapet lanserte også Cortex-A55, som etterfølger dagens A53-prosessor. Dette vil nå være selskapets kraftigste «mid-range»-prosessor, med en ytelse opptil 2,5 ganger høyere per milliwatt sammenlignet med A53.

Kunstig intelligens i lomma

Begge de nye prosessorene er basert på ARMs nye arkitektur som kalles ARM Dynamiq. Denne bygger på ARMs såkalte big.LITTLE-arkitektur fra 2011, som innebærer at man setter sammen flere svake og strømgjerrige CPU-kjerner ("little") med flere kraftigere CPU-kjerner ("big") med høyere strømforbruk.

Dynamiq er en videreutvikling av big.LITTLE, hvor brikkeprodusenter kan sette sammen CPU-kjerner slik de selv ønsker i alle mulige konfigurasjoner, i stedet for å være låst til for eksempel fire små og fire store CPU-kjerner. Du kan for eksempel ha konfigurasjoner med 1+3 eller 1+7 kjerner – alt ettersom hva som passer best til det aktuelle bruksområdet.

Cortex-A75. Foto: ARM

Den nye arkitekturen er spesielt optimalisert for å sette farte på maskinlæring og kunstig intelligens, og har også dedikerte instruksjoner for dette. Ifølge en pressemelding fra ARM har selskapet som mål å kunne levere 50 ganger høyere AI-ytelse i løpet av de neste 3-5 årene, takket være Dynamiq-arkitekturen.

I tillegg til de to prosessorene lanserte ARM også en ny grafikkprosessor (GPU), MALI-G72. Denne skal være 25 prosent mer energieffektiv sammenlignet med G71, og også tilby 20 prosent bedre ytelse på samme areal. Det betyr at brikkeprodusenter kan bygge systembrikker med økt GPU-ytelse uten at produksjonskostnaden øker.

Du kan lese flere tekniske detaljer om de nye prosessorene her.