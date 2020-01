Astrup: – EUs digitale fremtid er også Norges digitale fremtid

I tillegg til å besøke Margrethe Vestager, møtte Astrup også EU-parlamentarikere og sjefen for EUs datatilsyn.

– Vi har diskutert både forbrukerrettigheter, 5G-sikkerhet, konkurranse med globale teknologiplattformer og kunstig intelligens, sier Astrup til NTB på slutten av en hektisk dag i Brussel.

– Som ett av de mest digitaliserte samfunnene i Europa, mener jeg Norge har noe å bidra med i diskusjonen. Men vi diskuterte også problemstillinger som Norge er for lite til å kunne løse på egen hånd, sier statsråden.

Schibsted og Apple

Han brukte Schibsted som eksempel i samtalen med Vestager om et problem med apper som distribueres via Apple.

– Hvis du laster ned en Schibsted-app – VG, Finn, Aftenposten – så tar Apple mellom 15 og 30 prosent av omsetningen og beholder alle kundedataene, og det er klart at det er helt urimelig, forklarer Astrup.

Han understreker at dette angår alle som bruker Apples plattform, og mener det er noe EU må engasjere seg i.

Sikkerhet og forvaltning

5G-sikkerhet var et annet tema, og her understreket Astrup at det handler om mer enn valg av leverandør. EU er i ferd med å komme med en verktøykasse for dette feltet, og der sier han Norge ønsker å bidra. Astrup legger til at det er viktig å følge med på det som skjer i EU, også på det digitale feltet.

– EUs digitale fremtid er også Norges digitale fremtid, sier han og mener det er en fordel med europeisk samarbeid for å få gode løsninger.

I løpet av dagen var det også samtaler om forvaltning av data. EU har vedtatt fri flyt av data mellom europeiske land, men Astrup sier det fremdeles er ganske mange hindre i enkelte land.

Vil slå svenskene

På et mer praktisk plan benyttet Astrup også anledningen til å selge inn Norge som datasenternasjon.

– Veksten i data vil være kraftig, og ett sted må de dataene lagres. Norge har både plass og fornybar strøm i form av vannkraft. Det kan skape mange arbeidsplasser og bli et nytt industrieventyr, mener statsråden.

– Sverige anslår at det kan gi 25.000 nye arbeidsplasser innen 2025, og akkurat som på ski, mener jeg vi bør ha ambisjoner om å slå svenskene.

