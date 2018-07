Asus får halvert kjempebot etter å ha blitt tatt for prisjuks

Asus, verdens fjerde største leverandør av bærbare datamaskiner, er idømt den største av bøtene. De må punge ut 63,5 millioner euro for ulovlig prisfiksing, melder EU-kommisjonen.

I tre separate saker ble også Philips, Pioneer og Denon & Marantz ilagt klekkelige bøter for tilsvarende brudd på EUs konkurranselovgivning.

Alle fire er tatt for å ha hindret fri prissetting i nettbutikker. Forhandlere som solgte produktene til under veiledende priser skal ha blitt truet med sanksjoner, som stans i videre leveranser.

Fordi mange, inkludert de største nettforhandlerne, automatisk overvåker og tilpasser seg konkurrentenes priser, skal slike restriksjoner ha hatt en større effekt i markedet. EU-kommisjonen mener at forbrukerne er blitt skadelidende.

– Handlingene til disse fire selskapene har medført høyere priser på kjøkkenutstyr, hårfønere, bærbare pc-er, hodetelefoner og mange andre produkter. Dette er ulovlig etter EUs antitrust-lover, sier konkurransekommissær Margrethe Vestager i en kunngjøring.

Vestager legger til at markedet for nettbaserte butikker i Europa nå er verdt over 500 milliarder euro årlig, og vokser raskt. Mer enn halvparten av europeiske innbyggere handler online.

Halvert straff

Elektronikkprodusentene er ilagt bøter på til sammen 111 millioner euro, tilsvarende drøyt en milliard norske kroner.

Dette inkluderer en betydelig «rabatt» på mellom 40 til 50 prosent, som selskapene er tilkjent for å ha innrømmet forholdene og bidratt med bevis og samarbeid i etterforskningen.

Senest i forrige uke ble det kjent at EU-kommisjonen gir Google en gigantbot på 40 milliarder kroner for å ha hindret konkurranse med sitt operativsystem Android.