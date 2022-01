– At innkjøpere velger sikkerhetsløsning, kan være fatalt for sikkerheten – Det beste offentlige dokumentet etter NSMs grunnprinsipper for sikkerhet, er ukjent for mange IT-avdelinger rundt om i kommunene, mener Ateas sikkerhetsekspert.

Ateas IT-sikkerhetssjef Thomas Tømmernes mener IT-avdelingene rundt om i kommunene må bruke redskapene som fins for å få gjennomslag for sine vurderinger når anbudskonkurransene om sikkerhetsløsninger skal avgjøres, Foto: Ane Svensli