Atlassian skal fase ut alle serverproduktene

Atlassian, som står bak blant annet prosjekt- og samarbeidsprodukter som Jira, Trello og Confluence, skal slutte å tilby serverprodukter som kundene kan kjøpe og drifte selv. Dette skriver selskapet i en pressemelding.

Fra 2. februar 2021 vil kun selskapets skybaserte tjenester være tilgjengelige for nye kunder, ved at selskapet slutter å selge nye serverlisenser. Fornyelse eller oppgradering av eksisterende serverprodukter vil på det samme tidspunktet få nye priser.

Dette vil etter hvert også berøre dagens kunder, for den 2. februar 2024 vil Atlassian avslutte støtten for alle serverproduktene. Det vil si at selskapet ikke lenger vil tilby oppdateringer eller kundestøtte til disse produktene.

Atlassian vil gjerne ha kundene over på skybaserte tjenester før den tid. Selskapet tilbyr derfor «lojalitetsrabatt» til de eksisterende kundene som tar skrittet over i løpet av de neste tre årene.