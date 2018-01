Atle (43) skal få gamle konkurrenter til å samarbeide i Norges første fintech-klynge

TUNG GRUPPERING: Modellen på Atle Sivertsens PC viser at det er tunge aktører som står bak fintech-satsingen Finance Innovation. Over 40 selskaper er med. Foto: Jørn-Arne Tomasgard

BERGEN (digi.no): Fintech-klyngen er satt sammen av store banker som DnB, Sparebanken Vest, SR Bank, Fana Sparebank og Sbanken. Innen forsikring er Tryg, Frende og Nordea blant de som er med. Fra akademia Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole og Høgskolen på Vestlandet. Tech-konkurrentene Evry, KnowIt, Miles og Webstep er blant de involverte. Mens konsulentselskaper som PWC, Deloitte og Accenture skal prøve å enes om en felles vei innen sitt forretningsområde. Dette er bare et utvalg, til sammen over 40 solide selskaper med omkring 25.000 ansatte skal bidra til et løft der målsettingen er å skape finansteknologi for verdensmarkedet.