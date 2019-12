Audun Giske ny IT- og digitaliseringsdirektør ved Høyskolen Kristiania

Audun Giske (45) er ansatt som ny IT- og digitaliseringsdirektør ved Høyskolen Kristiania, skriver høyskolen i en pressemelding.

Giske kommer fra stillingen som digitaldirektør i Egmont Publishin, der han var eier av selskapets digitalstrategi med overordnet budsjettansvar for all digitalvirksomhet. Han hadde også ansvar for teknologistrategi, drift, sikkerhet og IT-prosjekter, og ledet implementeringen av GDPR. Fra 2006-2016 var han i Microsoft direktør for satsninger på redaksjonelle produkter og tjenester i forbrukermarkedet.

Han starter i den nye jobben den 16. desember.

– Høyskolen Kristiania fremstår for meg som et levende, kreativt kompetansemiljø, med et mylder av spennende utdanninger jeg gjerne skulle tatt selv. Dessuten lar jeg meg imponere av de offensive planene om, og grepene som er tatt for, å bli det første arbeidslivsuniversitet i Norge. Det er en ambisjon jeg gjerne vil bidra til å innfri, skriver Giske i pressemeldingen.

Giske skriver videre at han tror øverføringsverdien fra mediebransjen er stor. Høyskoledirektør Tine Widerøe er svært fornøyd med den nye ansettelsen.

– Jeg er overbevist om at Audun er den rette til å lede høyskolens verdifulle arbeid knyttet til IT og digitalisering fremover, og våre viktige satsninger innenfor disse områdene. Jeg gleder meg til å ønske han velkommen om et par uker.

