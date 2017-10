Auksjonerer bort kodekveld under TV-aksjonen

På søndag går årets store TV-aksjon av stabelen på NRK. Pengene som samles inn til årets aksjon går til Unicefs arbeid med å gi utdanning til barn som er rammet av krig og konflikter.

Initiativtakerne bak Lær Kidsa Koding (LKK) har engasjert seg i innsamlingsaksjonen, og i forbindelse med aksjonen gir de bort en kodekveld for voksne og barn.

– Dette matcher perfekt det vi driver med i Lær kidsa koding, nemlig å gi kompetanse og muligheter for barn, sier Torgeir Waterhouse, direktør i IKT Norge og koordinator for Lær Kidsa Koding.

Torgeir Waterhouse i IKT-Norge. Foto: IKT-Norge

På auksjonssidene står det at de tilbyr en ettermiddag der familier får kode sammen. Aldersgruppen er ofte 8-12 år, men i dette tilfellet vil LKK være fleksible både når det gjelder alder og hvor mange som får delta. En instruktør vil gi en innføring i hva koding er for noe, og så vil deltakerne få prøve seg på koding på egen hånd.

Waterhouse forteller til digi.no at de er veldig fleksible på hvordan opplegget for vinneren av auksjonen blir. Han ser for seg at de typisk vil holde en kodekveld for en gruppe på 10, 12 eller 20 personer.

– Det er litt avhengig av hvem som bruker mest penger. Dette er en auksjon. Vi vil at noen skal bla opp masse penger. Om kodekvelden blir hjemme hos privatpersoner, i kantina til en bedrift, på et universitet, det er ikke så farlig. Kanskje SAS og Norwegian kan by på å få til en kodeklubb i lufta? Her må de ta frem kredittkortene sine, oppfordrer Waterhouse.

Vil du by på kodekvelden selv gjør du det her.

Barn bygget skoler i koding

– Hvorfor har dere valgt å engasjere dere i søndagens tv-aksjon?

– Vi gjør det vi kan for å samle inn penger til en veldig viktig sak, som er utdanning til barn rundt i verden.

Auksjonen av kodekvelden er ikke det eneste LKK har gjort i forbindelse med Unicef-aksjonen. Den 28. september lanserte LKK og Unicef i samarbeid en kodeoppgave om TV-aksjonen sammen med Blindern kodeklubb i Oslo.

Kodeoppgaven gikk ut på at barn skulle «bygge en skole» i programmeringsspråket Scratch.

– De ungene som var der har kost seg veldig og har laget små spill hvor man skal fange materialer for å bygge en skole. Oppgaven vil bli brukt rundt i landet, forteller Waterhouse.

– Når jeg blir stor skal jeg bygge roboter, lage løsninger som kan hjelpe andre og redde verden, sier Shajan Zeida (11) i en pressemelding fra Unicef. Han var med på kodeoppgaven hos Blindern kodeklubb.

Shajan Zeida (11) og Lukas deltok på kodesamlingen. Foto: Lær Kidsa Koding

En annen som syntes det var morsomt å programmere, var Lukas: – Vi lager et spill der vi bygger en skole for Unicef. Jeg synes det er veldig morsomt å programmere, sier Lukas, som har kalt hovedpersonen i spillet sitt for Byggmester Bob.

Waterhouse sier det finnes 120 kodeklubber rundt omkring i Norge, og at oppgaven om TV-aksjonen og Unicef kombinerer fakta og alvor med spill og underholdning på en måte som gjør temaet mer tilgjengelig for barn og unge.