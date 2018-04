Auroras løsning lar naboer leie garasjeplass – og samtidig støtte kreftforeningen

RODELØKKA, OSLO (digi.no): Da Aurora Bojan Bjørnebekk la merke til at Facebook-gruppen til sameiet hun bor i druknet i henvendelser om lån av garasjeplasser, fikk hun en idé som kombinerte både delingsøkonomi, veldedighet og egenlæring. Hun ville starte en nettside hvor beboerne i sameiet kunne leie garasjeplasser av hverandre, mot en donasjon til et godt formål.

– Så begynte jeg å lære meg programmering. Jeg kunne litt fra før, men jeg tenkte det kunne være gøy å utvikle en sånn løsning for å lære meg mer og se hvordan alt henger sammen, sier Bjørnebekk.

Resultatet ble «Garasjedeling for et godt formål», hvor pengene for garasjeleien – minst ti kroner per gang, men gjerne mer hvis leier ønsker det – går til Kreftforeningen.

Håper flere sameier vil dele

Bjørnebekk var inntil for noen år siden ingeniør i bilindustrien i Romania, men skiftet beite og lærte seg programmering da hun flyttet til Norge. Nå er hun utvikler «og litt mer» i et startup-selskap.

Utviklingen av garasjedeling.no og all drift har hun selv stått for på hobbybasis.

På garasjedeling.no kan du blant annet få se en oversikt over hvor mye du har hjulpet til med å samle inn totalt til Kreftforeningen. Skjermbilde: garasjedeling.no

– Prosjektet har vært lystbetont, og noe jeg har jobbet med innimellom. Det har vært et fint prosjekt for å lære mer, ettersom jeg begynte som programmerer for bare et par år siden, forklarer utvikleren.

Nettsiden ble lansert rett før jul i fjor, og har hittil vært begrenset til Bjørnebekks eget sameie, med 80 brukere og litt over 200 døgnleier så langt. Håpet er at flere sameier nå skal ønske å ta i bruk løsningen.

– Vi kan legge til nye sameier og utvide løsningen, så det er bare å ta kontakt. Dette har vi lagt til rette for fra starten i den tekniske løsningen, så i prinsippet tar dette fem minutter – selv med litt testing er det maks noen timer, forteller hun.

Får donert driftskostnadene

– Det er noen små kostnader ved driften, med blant annet webserver og sms-tjeneste, som er donert av mannen min sitt firma. Selv om tjenesten skulle lykkes i relativt stor skala, vil firmaet, Innovation Consulting AS, synes det er fint å betale for dette, siden omtrent 20 ganger dette beløpet går til Kreftforeningen, forklarer hun.

Aurora Bojan Bjørnebekk håper flere sameier vil ta i bruk løsningen og bidra til et godt formål. Foto: Sarah McDonald Gerhardsen

Og hun er bestemt på at ingen – inkludert henne selv – skal tjene noe penger på løsningen, annet enn Kreftforeningen eller eventuelle andre veldedige formål sameiet ønsker å donere til. Løsningen skal være gratis for andre sameier å ta i bruk, og gratis å bruke utover donasjonen på ti kroner.

– Det kan være at en modell der utleier fikk halvparten av pengene selv kunne hjelpe ekstra på motivasjonen for å dele, men foreløpig tenker vi det er best å gjøre det enkelt og klart – og at å hjelpe Kreftforeningen og naboen er sterk nok motivasjon.

– I dag er beløpet som kommer inn via Vipps litt mindre enn det som sendes, men det har vi som mål å få Vipps med på å endre, slik at det virkelig blir null «borte på veien» helt fra leier til det veldedige formålet, sier Bjørnebekk.