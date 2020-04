Australia vil tvinge Facebook og Google til å betale for nyhetsinnhold

Myndighetene i Australia sier de i juli vil offentliggjøre et utkast til en lov som krever at gigantene Facebook og Google betaler en rettferdig kompensasjon for det journalistiske innholdet som brukes på plattformene.

Konkurranse- og forbrukerkommisjonen (ACCC) har forsøkt å fremforhandle en frivillig avtale, men finansminister Josh Frydenberg sier det ikke har lyktes. Facebook sier de er skuffet og at de har jobbet hardt opp mot fristen for å bli enige, som er i november.

Google henter inn 47 prosent av inntektene i det digitale annonsemarkedet utenom rubrikkmarkedet i Australia, og Facebook har 24 prosent, ifølge Frydenberg. Flere av landets medier har sluttet å trykke opp aviser fordi pandemien har ført til at annonsører har kuttet i utgiftene.

Australia sier de har tro på at de kan lykkes der andre land har feilet. Frankrike og Spania er blant landene som tidligere har forsøkt å få Google og Facebook til å betale for nyhetsinnhold.

– Vi vil at reglene i den digitale verden skal reflektere reglene for den fysiske verden så mye som mulig, sier Frydenberg.