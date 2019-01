Avis: Facebook skal integrere meldingstjenestene

I tillegg til Messenger-tjenesten, eier Facebook ytterligere to lynmeldingstjenester – WhatsApp og Direct-tjenesten i Instagram . Nå planlegger selskapet angivelig å forene de tre tjenestene, i alle fall på serversiden.

Ifølge New York Times forteller fire ikke navngitte kilder som er involvert i arbeidet, at de tre tjenestene i framtiden skal flyttes til en felles infrastruktur. Tjenestene skal likevel fortsette å fungere som separate apper.

Blir enda mer dominerende

Ifølge New York Times har de tre tjenestene til sammen 2,6 milliarder brukere. Ifølge Statista er WhatsApp og Facebook allerede de to klart mest populære lynmeldingstjenesten globalt, målt i antallet månedlige, aktive brukere. Sammenlagt blir dominansen enda større.

Det skal være en stor jobb å integrere de tre tjenestene. Arbeidet skal nylig ha begynt, involverer flere tusen mennesker og ventes å være ferdig mot slutten av året eller i begynnelsen av 2020.

Alle meldingene som sendes i den nye infrastrukturen skal være ende-til-ende-kryptert. Det innebærer at ingen andre enn avsenderen og mottakeren kan lese hva som står i meldingene. Facebook vil ikke kunne bruke selve innholdet i meldingene til å lage bedre profiler av brukerne, men tjenestene bidrar til at mange av brukerne i større grad benytter selskapets øvrige tjenester.

Bekrefter noe

Facebook har ikke fullt ut bekreftet disse planene, men har kommet med en uttalelse til New York Times hvor det opplyses at selskapet ønsker å bygge så bra brukeropplevelser i meldingstjenestene som mulig.

– Folk ønsker at meldingstjenester skal være raske, enkle, pålitelige og private. Vi jobber med å gjøre flere av meldingsproduktene våre ende-til-ende-kryptert, og vi vurderer måter å gjøre det enklere å finne venner og familie på tvers av nettverk, skriver Facebook.

Planene om tettere integrasjon mellom WhatsApp og Facebooks øvrige tjenester blir allerede møtt med skepsis. Mens Facebook er kjent for å hamstre data om brukerne, skal den separat WhatsApp-tjenesten i svært liten grad ta vare på brukeropplysninger.

Fram til nylig har både WhatsApp og Instagram fungert som temmelig uavhengige selskaper under Facebooks eierskap, men Facebook-sjef Mark Zuckerberg har begynt å ta mer direkte kontroll over de to datterselskapene. Uenighet rundt dette skal ha bidratt til at både Whatsapp- og Instagram-gründerne forlot de respektive selskapene i fjor høst.

Bekymring

Ifølge New York Times er det flere som nå advarer mot disse planene. Marc Rotenberg, president og administrerende direktør for Electronic Privacy Information Center i USA sier at endringene vil ha et forferdelig utfall for internettbrukere, og at den amerikanske handelskommisjonen (FTC) må ta grep for å ta vare på både personvern og konkurransen i markedet.

Ro Khanna, kongressrepresentant for Demokratene, mener at planene viser at antitrust-granskningen av Facebooks oppkjøp av Instagram og WhatsApp ikke var omfattende nok, og at de nå viser seg å være horisontale sammenslåinger.

– Tenk hvor annerledes verden ville være dersom Facebook var nødt til å konkurrere mot Instagram og WhatsApp, sier Khanna.

Facebook kjøpte Instagram for én milliard dollar i 2012. To år senere kjøpte Facebook WhatsApp for 16 milliarder dollar.