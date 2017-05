Avviser ikke problemet, men mener selskapets forsikringsplugg er nærmest hackersikker

Som digi.no skrev nylig i en Digi Ekstra-sak, mener hackeren Charlie Miller at det er en så stor sikkerhetsrisiko å montere forsikringsplugger i bilen, at man bør unngå å gjøre dette. Slike forsikringsplugger er enheter som blant annet samler inn data om kjøremønsteret til bilførerne.

Det er ikke denne innsamlingen Miller først og fremst advarer mot, men i stedet det at pluggen har full tilgang til bilens sentrale CAN bus-nettverk via diagnoseporten OBD II, noe som i verste fall kan utnyttes av ondsinnede hackere til å få kontroll over funksjoner som styring og bremser.

Sparebank 1 Forsikring er blant dem som tilbyr en slik løsning i Norge. Prosjektleder for denne løsningen er Svein Skovly.

Godt sikret

Han forteller til digi.no at han opplever det Miller beskriver som et gyldig problem, men mener likevel at løsningen som Sparebank 1 Forsikring tilbyr, er godt sikret mot slik hacking.