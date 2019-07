AWS skal vokse videre med AI: – Vi har jobbet i 20 år, og dette åpner opp feltet for alle 

– Da Amazon startet opp måtte de bygge alt selv. Det gjorde de for å betjene virksomheten med salg av bøker og etter hvert alt mulig annet. Bare for å betjene egen nettbutikk krevde enorm IT-kapasitet. Etterhvert skjønte de at ingen gjorde dette mer rasjonelt og at de kunne produsere det som ble hetende nettsky så billig at de kunne leie ut kapasitet til andre, sier han.