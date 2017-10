Både Telenor og Nextgentel rammet av mystisk driftsproblem

Telenor ble natt til søndag rammet av det selskapet kaller en feil på DNS-systemet, altså navnetjenere som oversetter domenenavn til IP-adresser.

De har ikke vært alene om slike problemer. Nextgentel har i helgen også opplevd at DNS-tjenestene gikk ned.

«Programvare-feil»

– Trafikken begynte å hope seg opp og våre servere fikk problemer med å svare. Det ble for lang kø i systemet og vi har identifisert en programvare-feil. Det vi jobber med nå er å finne ut hvorfor det fikk de konsekvensene, sier Telenors kommunikasjonssjef Kristine Meek.

DNS-kall for trafikk mot utlandet skal ha vært nede mellom klokken 01:25 og 03:30, ifølge Telenor. Dette er en stille periode med relativt lite internettrafikk. Det er uklart hvor mange kunder som merket noe.

Noen kunder kom dessuten igjennom, mens andre ikke gjorde det. DNS-feilen var ikke geografisk begrenset, men rammet bredt. Hendelsen skapte også ustabilitet og treghet, forteller Meek.

– Har dere mistanke om tjenestenektangrep (DDoS)?

– Det er ingen indikasjoner på at feilen på DNS-systemet kommer fra et tjenestenektangrep, sier Meek.

Våre spørsmål om hva slags programvare-feil hun sikter til, er foreløpig ubesvart.

– En funksjon i softwaren vi har på DNS-serverne feilet. Mer spesifikk info har jeg ikke, oppgir hun.

Telenor har samtidig observert at et par operatører i USA meldte om feil på omtrent samme tidspunkt.

– Det kan være tilfeldig, men jeg så at flere med ulik nasjonalitet rapporterte om feil blant annet på Twitter, sier Telenors kommunikasjonssjef.

DNS-trøbbel også for Nextgentel

Søndag fryktet Nextgentel at flere titalls tusen kunder var berørt av feil, kunne Nettavisen melde.

Den saken gir ingen forklaring på hva slags feil de opplevde, men det tillegges at også selskapets hjemmesider var nede i samme tidsrom.

Selskapet publiserte i går melding om en større driftsfeil som årsak til at mange av kundene hadde vært «uten nettforbindelse en periode».

Ved 12-tiden søndag var feilen identifisert og rettet, skrev de. Mange svarer i tråden at de fortsatt hadde store problemer.

Samtidig pekte flere på at det hjalp å bytte DNS-tjener. Et vanlig eksempel er da å bruke Googles offentlige DNS-tjenester, som har IP-adressene 8.8.8.8 og 8.8.4.4.

– Var jo ikke uten nett egentlig, trengte bare å endre DNS-innstillingene på nettverkskortet til å ha sekundær DNS til f.eks 8.8.8.8 så virker alt som normalt, skriver en kunde.

Konsernsjef Eirik Lunde i Telio, som eier Nextgentel har sendt oss en kort uttalelse, hvor det fremgår at de opplevde en feil i en brannmur.

– Feilen førte til at cirka 15 prosent av kundene mistet tilgang til DNS mellom 11:23 og 13:30 søndag. I samme tidsrom var også kundesidene utilgjengelige. DNS-feilen påvirket i hovedsak kunder i Bergensområdet, heter det i meldingen.

Vi spør Lunde om feilen kan ha sammenheng med det Telenor opplevde.

– Nei, lite trolig, lyder svaret.

Myndighetene ber om rapport - både fra Telenor og NextGenTel

Driftsforstyrrelser kan utløse krav om rapport om hva som skjedde til myndighetene.

Det vil skje etter helgens hendelser, bekrefter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) overfor digi.no mandag.

– Vi har bestemt at vi skal innhente situasjonsrapport både fra Telenor og NextGenTel, sier sjefingeniør og ansvarlig for analyse i Nkom, Alexander Iversen.

Iversen hadde beredskapsvakt da operatørene fikk trøbbel i helgen. Han vet foreløpig lite annet enn det Telenor har sagt offentlig.

– Vi merket oss at det skjedde to hendelser i helgen. Telenors feil vet vi at skyldes problemer med DNS. Når det gjelder NextGenTel har vi ikke fått nærmere informasjon, sier han.

Nkom vil i begge tilfellene gi operatørene tid til å få jobbet internt med å finne rotårsak til problemene.