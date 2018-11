Bak Amazon har markedet for smarthøyttalere eksplodert

For ett år siden var Amazon fullstendig dominerende i smarthøyttalermarkedet med en markedsandel på nesten 75 prosent, ifølge tall fra Canalys. Nå er andelen redusert til 31,9 prosent.

Årsaken er at salget av slike enheter har vokst med 137 prosent det siste året, uten at Amazon har greid å øke leveransene med mer enn 1,3 prosent.

Massiv vekst i Kina

En forklaring på dette er at det i tredje kvartal bare var én konkurrent av betydning til Amazons Alexa-baserte Echo-smarthøyttalere, nemlig Google med selskapets Home-produkter. I tiden som har gått har flere kinesiske leverandører for alvor kommet på banen. Både Alibaba og Xiaomi har det siste året økt markedsandelene fra 0,1 til rundt 10 prosent.

Det meste av veksten til de kinesiske selskapene har dog skjedd i hjemlandet. Men Kina er det nest største markedet for slike produkter, bare slått av USA. I forrige kvartal ble det solgt 19,7 millioner smarthøyttalere. 5,8 millioner ble solgt i Kina, nesten hundre ganger mer enn for et år siden.

Markedet for smarthøyttalere i tredje kvartal av 2018. Illustrasjon: Canalys

Amazon og Google er fortsatt i en helt egen liga, med rundt 30 prosent markedsandel hver. Men også innenfor denne ligaen har det skjedd endringer siden i sommer.

For både i årets første og andre kvartal var det Google som leverte flest smarthøyttalere. I andre kvartal leverte selskapet 5,4 millioner Home-enheter ifølge Canalys. Dette vokste til 5,9 millioner enheter i forrige kvartal.

Men veksten til Amazon var mye større mellom andre og tredje kvartal, fra 4,1 til 6,3 millioner enheter. Så selv om Amazon opplevde svak vekst fra tredje kvartal 2017 til tredje kvartal 2018, så var veksten fra andre til tredje kvartal i år stor nok til at selskapet igjen passerte Google.

Google økte på sin side leveransene med 187 prosent fra tredje kvartal i fjor til tredje kvartal i år.

USA er stadig det største markedet for smarthøyttalere, men Kina har kommet svært sterkt det siste året. Illustrasjon: Canalys

76,6 prosent av smarthøyttalerne som ble solgt i forrige kvartal, ble solgt i enten USA, Kina eller Storbritannia. Sør-Korea, Canada og Australia regnes også som sentrale markeder.

