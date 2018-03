Bali skrur av internettjenester et helt døgn: Ønsker «stille refleksjon»

Balinesere er ikke som alle andre. I hundrevis av år har de fungert som en ensom hinduistisk enklave i det ellers islam- og kristendomsdominerte Indonesia.

Nå går de igjen sin egen vei ved å skru av internettjenester for innbyggerne i et helt døgn. Dette skjer i forbindelse med Nyepi - Balis svar på nyttårsaften, ifølge The Guardian.

Myndigheter og religiøse grupper på øya ønsker «en dag med stille refleksjon».

Fikk med nettleverandørene

De har bedt internettleverandører (ISP) og teleoperatører om å skru av sine tjenester, disse har igjen godtatt forespørselen. I første omgang er det mobilt internett som forsvinner, men landets ISPer vurderer også om privat wifi skal forsvinne.

Viktige forsvar og nødetater skal ikke rammes. Det skal heller ikke internettforbindelsen på øyas mange hoteller.

Nyepi er en helligdag for balineserne. Etter gammel tro er dette en dag ånder hjemsøker øyen. Tradisjonelt sett skal man ikke tenne bål, og lys skal være skrudd av for å ikke tiltrekke seg demoner. Demonene representeres av tusener av dukker, kalt ogoh-ogoh, som bæres gjennom gatene og senere settes fyr på.

Tech-sabbat og internettfri dag

Internettfrie dager er ingenting nytt. Faktisk har vi en internasjonal internettfri dag den 27. januar. Denne ble skapt av britiske dobe.org allerede i 2002, for å fremme større kontakt mellom mennesker.

Ellers benytter stadig flere seg av såkalte teknologi-sabbater. Her kan du blant annet lese om DN-journalist Jan Omdahls eksperiment.

At myndighetene pålegger dette er derimot nytt - vi er spent på å se om dette får noen konsekvenser på øya.

