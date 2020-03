– Banenor har satt på bremsene for fiber-utbygging i Norge. Det er helt ubegripelig

Norge fikk omsider en ny fiberstrekning som knytter oss til kontinentet og over Atlanteren til Amerika. Det skjedde før jul, da Havfrue-kabelen ble strukket i land på Odderøya utenfor Kristiansand. Det er et alternativ til den gamle fibertraséen via Sverige, som hittil har stått for mesteparten av utenlandstrafikken.