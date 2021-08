Bank og regnskap smeltes sammen

Du har kanskje, i likhet med undertegnede, latt deg irritere over at et skatteregnskap må føres, selv om alle posteringer av utgifter og inntekter i foretaket går tydelig fram av kontoutskriften fra nettbanken. Nå kan dette gjøres mer eller mindre automatisk.

Uni Micro, som har utviklet regnskaps- og økonomistyringssystemer i 35 år, vil gjøre nye systemer mest mulig brukervennlige også for dem som ikke er regnskapskyndige.

– Programvaren kan i hovedsak være den samme for flere brukergrupper. Men det blir stadig viktigere at vi tilpasser og spisser grensesnittet mot ulike grupper, sier Sveinung Farestveit. Han er utdannet IT-ingeniør fra Universitetet i Bergen og har stått sentralt i Uni Micros utviklingsarbeid gjennom det meste av selskapets historie.

Uni Micro, som har vært eid av de ansatte og etterkommerne etter selskapets gründer Hans Jørgen Neset, har fått nye, store medeiere. DNB kjøpte nylig 40 prosent av aksjene, mens Sparebank 1-gruppen kjøpte 27 prosent. Resten eies av Neset-familien og 55 ansatte.

Kjersti Høklingen, leder for teknologi og digitale kanaler i DNB, sier at det var naturlig å velge Uni Micro som systemleverandør, da deres løsning rangeres blant de beste av regnskapsførere i Norge.

Oppdatert hele tiden

Nå fokuserer Uni Micro mest på utvikling av skybaserte løsninger på selskapets Soft Rig-plattform.

– Målet er at de som leder små og mellomstore bedrifter, til enhver tid skal kunne se et oppdatert regnskap på sin PC eller i app på mobiltelefonen, sier Farestveit.

Han skisserer eksempelvis hvordan man, etter betaling med firmakort i kassen i en verktøy-butikk, raskt vil kunne skanne kvitteringen ved hjelp av mobiltelefonen. Uni Micros programvare vil umiddelbart tolke tall og tekst på kvitteringen og ut fra denne informasjonen postere utgiftene korrekt i regnskapet.

Ifølge Farestveit benytter Uni Micro seg her av maskinlæring.

– Jo flere bilag som tolkes og leses, jo mer treffsikker blir konteringen. Posteringer i samsvar med skatteregler er mer firkantede og lar seg programmere, sier Farestveit.

Automatisert oppgjør

Alle e-fakturaer som betales i nettbank, eller fordringer som faktureres i EHF-formatet (elektronisk handelsformat), blir via Uni Micros løsninger kontert i regnskapet automatisk.

Selskapet har dessuten utviklet en årsoppgjørs- eller bankavstemmings-modul, som i år lanseres som en pilot for enkeltpersonforetak og til neste år for aksjeselskaper.

– Vi tar sikte på å nå bedrifter langt inn i segmentet av små og mellomstore bedrifter, sier produktsjef Jon Terje Aksland (t.v.). Her sammen med utviklingssjef Sveinung Farestveit. Foto: Hilde Øygarden, Uni Micro

Modulen vil avstemme bankkontoen automatisk og samordne den med regnskapet. Skattemessige avskrivninger vil bli gjennomført. Prosessen vil imidlertid stoppe ved enkelte årsoppgjørsposter, som for eksempel ved bruken av firmabil, som må avstemmes manuelt.

Årsoppgjørsmodulen skal kunne «snakke med» Skatteetatens nye lansering, Sirius-prosjektet, som er en kommunikasjonsplattform for samordnet utfylling av flere årsoppgjørsskjema fra skatteetaten.

– Til sammen vil dette bety en stor og viktig forenkling for småbedrifter under årsoppgjøret, sier produktsjef Jon Terje Aksland i Uni Micro.

Han sier de nye løsningene vil sette flere småbedriftseiere i stand til selv å kunne stå for større deler av regnskapsførsel og årsoppgjør.

Ny hverdag

– I programvaren vil det være et chatte-vindu hvor de kan ta kontakt med regnskapsfører og kunne få hjelp og veiledning når man står fast, sier Aksland. Han legger til at profesjonelle regnskapsførere likevel ikke blir arbeidsledige.

– Men denne yrkesgruppen vil måtte omstille seg til å jobbe på nye måter og kan betjene flere kunder samtidig. De får færre rutineoppgaver, men større utfordringer som økonomiske rådgivere for bedriftene, sier Aksland.

– Er det bare småbedrifter som kan glede seg til forenklinger i regnskapsarbeidet?

– Vi tar sikte på å nå bedrifter langt inn i segmentet av SMB-bedrifter, sier Aksland, som viser til at Uni Micro har flere samarbeidspartnere. De tilbyr ulike moduler som kan knyttes til Soft Rig-plattformen. Aktuelle moduler kan være industri-spesifikke med produksjonsstyring, logistikk eller med butikkdata. Lønnssystemer tilbys også til bedrifter med mange ansatte. Den største kunden har 7000 ansatte.

Kritisk til utviklingen

Flere av de store bankene har de siste årene lansert regnskapsprogrammer som knyttes tettere til bankens konti og betalingsløsninger.

Aksland viser til at 15 banker nå både er partnere og kunder, men at andre banker heller ikke skal utelukkes.

Regnskap Norge, interesseorganisasjonen for om lag 70 prosent av norske regnskapsfirmaer er likevel skeptisk til utviklingen.

– Vi er opptatt av å opprettholde den frie konkurransen, der bedriftene kan velge sine samarbeidspartnere, uten innlåsing gjennom kobling av tjenester mellom de ulike leverandørene, sier administrerende direktør Christine Lundberg Larsen.

Hun etterlyser et standpunkt fra Finanstilsynet i slike saker.

Larsen opplyser at regnskapsbransjen sysselsetter om lag 16.300 personer fordelt på ca. 3600 foretak, som betjener 429.666 kunder. Ca. 70 prosent av norske bedrifter bruker en ekstern regnskapsfører. Regnskapsbransjen omsatte for 17 milliarder kroner i 2019.

Artikkelen ble først publisert i Teknisk ukeblads månedsmagasin, 5/2021.