BankID kan miste godkjenning – avgjørelse utsatt til etter sommeren

Før påske varslet Nkom at BankID kan miste godkjenningen på høyeste sikkerhetsnivå hvis de ikke strammer inn på hvordan kodebrikker utleveres.

For at BankID skal være godkjent på det høyeste sikkerhetsnivået, kreves det at kodebrikkene utleveres ved fysisk oppmøte og kontroll av legitimasjon. I dag blir de ofte sendt i posten.

Fristen for bankene til å dokumentere at kravene er oppfylt gikk ut 22. april, og Nkom er nå i gang med en grundig gjennomgang av materialet.

– Vi skal gå nøye gjennom dokumentasjonen og bruke den tiden som er nødvendig for at saken skal være tilstrekkelig opplyst, sier seksjonssjef Sander Norrøne Ask i Nkom i en pressemelding onsdag.

Han understreker at BankID ikke vil forsvinne over natten.

– Tilliten til tjenesten er det vi skal ivareta. Når nesten hele befolkningen bruker samme løsning, må vi være sikre på at sikkerheten faktisk er god nok, sier Ask.