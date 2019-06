BankID på mobil er nede for mange

Mange som forsøker å logge seg på hos for eksempel Altinn eller Skatteetaten i morgentimene i dag, for å sjekke skatteoppgjøret, forsøker å gjøre dette med BankID på mobil. Veldig mange av disse opplever da at dette ikke fungerer.

Rettet for Telenor

Årsaken er problemer med BankID på mobil-tjenesten fra Vipps. Det bekrefter kommunikasjonssjef i Vipps, Hanne Kjærnes, overfor digi.no.

Tidligere i dag var det problemer med BankID for mobil for både Telenor- og Telia-brukerne, men problemet var rettet for Telenor da digi.no kontaktet Kjærnes like over klokken halv ni i dag.

Driftsmelding fra BankID om problemer med BankID på mobil. Skjermbilde: digi.no

Telia-problemene er ennå ikke fikset, men Kjærnes forteller at problemene kommer til å bli rettet temmelig snart, og ber brukerne smøre seg med litt tålmodighet, eventuelt bruke kodebrikken, da denne skal fungere som normalt.

Kjærnes innrømmer at pågangen i forbindelse med Skatteoppgjøret er en medvirkende årsak til problemene.