– Siden 2020 har vi sett en tidobling i antallet personer som har fått kontoene sine tømt etter svindel med BankID, sier Tina Jerstad i Tenerity, et selskap som hjelper folk som er blitt rammet av ID-tyveri, til Finansavisen.

Hun er ikke spesielt optimistisk for utviklingen.

– Vi forventer at trenden vil øke i tiden fremover og Økokrim sier det samme i trusselvurderingen sin for 2022, sier Jerstad.

– Svindlerne utgir seg for å være en du kjenner eller stoler på og svindlerne klarer å få et uvitende offer til å gi fra seg kontrollen over nettbanken ved å godkjenne tilgang via BankID. Deretter kan bankkontoen tømmes, sier Jerstad.

Hun forteller at det spesielt er folk over 60 som har vist seg å være sårbare for denne typen svindel.

En undersøkelse Norstat har utført for Frende viser at hele ni av ti er blitt kontaktet av svindlere.

– Forsøkene foregår i ulike kanaler, som epost, SMS eller telefon, sier Tron Ingebrigtsen, IT-sikkerhetssjef i Frende Forsikring.