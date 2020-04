Bare menn til finalen i Dataforeningens kodekonkurranse

Finaledeltakerne i årets Rosing Coding Challenge er nå klare. 15 menn står igjen blant de 180 påmeldte deltakerne, hvorav rundt 10 prosent var kvinner. Men langt fra alle deltok i den første delen av konkurransen, som ble arrangert virtuelt bare noen dager etter at Norge «stengte ned» som følge av koronaviruset.

– Til tross for at mange av de påmeldte fikk andre prioriteringer som følge av korona stilte nesten halvparten av dem på den virtuelle startstreken den 16. mars, sier jury- og prosjektleder Paal Leveraas på vegne av Dataforeningen, i en pressemelding.

– Halvparten av disse igjen fullførte alle de fem settene av oppgaver de skulle løse.

Også «myke» ferdigheter

Også de to finalerundene skal arrangeres på nettet. Den første arrangeres tirsdag 21. april, og starter med et timelangt møte hvor juryen og andre interessenter for første gang får navn og ansikt på finalistene.

Hovedfinalen arrangeres den 5. mai og vil bli strømmet. Da vil finalistenes ikke-tekniske ferdigheter bli testet. Dette er likevel ferdigheter som anses som kritiske for programmerere som skal møte forventningene som i dag stilles til dem. Dette inkluderer kunnskaper om områder som bærekraft, universell utforming, personvern, sikkerhet og etikk.

– Forventningene til en programmerer i dag går langt utover tekniske ferdigheter i programmering, sier teknologidirektør i Bouvet, Simen Sommerfeldt, i pressemeldingen. Han sitter også i juryen.

Disse «myke» ferdighetene vil likevel vektlegges betydelig svakere enn de tekniske ferdighetene, men kan bli utslagsgivende til slutt.

Til tross for koronakrisen

Så langt er det nesten 40 personer som har vært involvert i å arrangere konkurransen, både fra Dataforeringen, kodepartnerne Bouvet, DNB, PatientSky, Sopra Steria og Storebrand, og de tekniske partnerne GrepS og Microsoft.

– Jeg tror jeg snakker på vegne av alle partnerne og deltakerne når jeg sier at jeg er utrolig stolt av at vi til tross for krisen har gjennomført konkurransen, og nå er klar for de to finalerundene, sier Leveraas.

– Å løfte fram norske programmere og det arbeidet de utfører «under radaren» for folk flest, har vært viktig, og vi er mektig imponert av engasjementet og kompetansen hos deltakerne, avslutter han.