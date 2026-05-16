Barn bekymrer seg for hvordan KI påvirker voksne

Seksjonen Fra forskning består av saker som er skrevet av ansatte i Sintef, NTNU, Universitetet i Oslo, Oslo Met, Universitetet i Agder, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Sørøst-Norge og NMBU.

– I vår forskning ser vi at noen barn og unge synes det er ganske lett å skille mellom hva som er KI-generert og hva som er ekte, sier Sifo-forsker Clara Reich på forbruksforskningsinstituttet Sifo ved OsloMet.

Sammen med flere andre har hun sett på hvordan barn og unge mellom 13 og 18 år forholder seg til kunstig intelligens (KI) i reklame og sosiale medier.

De unge bekymrer for flere aspekter ved KI, men de er også bekymret for hvordan foreldre, eldre og yngre barn ikke klarer å skille KI fra virkeligheten.

Eksponeres for KI på Facebook

Unge bekymrer seg for hva KI i reklame gjør med tillit i samfunnet, sier Clara Reich. Foto: Sonja Balci/Oslo Met

– Voksne som ser et bilde av et barn som har laget et digert sandslott på Facebook, kan tro det er ekte, selv om det er manipulert, sier Reich.

Artikler som ligner nyheter, deepfake-videoer og falske annonser er andre typer innhold som kan lure voksne.

Unge deltakere i undersøkelsen sier det er behov for mer kompetanse blant voksne og yngre barn.

– De sier det er viktig at yngre barn og voksne læres opp i hva som er ekte og manipulert, sier hun.

En ung informant i undersøkelsen påpeker at de voksne ikke har vokst opp med KI og dermed ikke vet mer enn de unge gjør.

– Når det gjelder digital kompetanse, ser vi ofte at barn og unge er flinkere på enkelte områder enn voksne. Så det er ikke spesielt overraskende at de uttrykker bekymring over voksnes ferdigheter i møte med KI, sier Steinnes.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Slik holder Sofie seg oppdatert på cybersikkerhet: – En stor fordel i studiene

Kort om rapporten Forskerne Clara Julia Reich, Kamilla Knutsen Steinnes, Dag Slettemeås, Mikko Laamanen og Henry Mainsah fra Forbruksforskningsinstituttet Sifo står bak rapporten.

Rapporten «’A balancing act’: A multi-stakeholder study on the Norwegian retouched person label and generative AI in advertising» er skrevet på oppdrag for Barne- og familiedepartementet. Vis mer

De unge bruker KI jevnlig

Barn og unge har også erfaring med kunstig intelligens fra skolen.

– De bruker KI i skolesammenheng, litt avhengig av skole og lærer, blant annet som en søkemotor til å sammenstille informasjon om et tema, eller til å sjekke om en tekst har skrivefeil, sier Steinnes.

I tillegg blir de jevnlig eksponert for KI-innhold i sosiale medier.

– Da for eksempel i form av underholdende kortformat-videoer, sier hun.

De unge er også kritiske til bruk av KI i reklame.

– De er bekymret for hva det gjør med tillit i samfunnet, særlig blant yngre barn og voksne. I tillegg sier de at det kan være problematisk at et produkt fremstilles på en måte som ikke er ekte, sier Reich.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Er datasenteret ditt klart for 1 MW per rack? Nå kommer kjølingen som faktisk tåler AI‑alderen

Deltakerne i undersøkelsen er også kritiske til hva kunstig intelligens betyr for kreative yrker.

– De er redde jobber som fotografer, modeller eller influensere forsvinner på grunn av KI, sier hun.

Flere kritikere

I undersøkelsen har forskerne også intervjuet representanter fra barnerettighetsorganisasjoner og markedsførere. De har ulike synspunkter på bruk av KI i reklame.

– Fra et barnerettighetsperspektiv er det flere representanter som mener at KI-genererte bilder kan skape et økt kroppspress og utseendepress, forklarer Reich.

I noen tilfeller har KI-genererte influensere vært med i skjønnshetskonkurranser på nett.

– Det blir åpenbart et urealistisk skjønnshetsideal. KI-genererte influensere trenger ikke å ha plass til organer inni seg, sier hun.

Markedsførere ser både fordeler og ulemper med KI-verktøyene.

– De ser det er et potensial for å spare kostnader ved bruk av KI, og KI-genererte bilder har blitt brukt i reklame internasjonalt og i Norge, sier hun.

KI kan også brukes som inspirasjon for markedsførerne før det endelige produktet, eller til å generere bakgrunner til ekte bilder. Selv om KI byr på mange kostnadsbesparelser og muligheter, er markedsførerne likevel ikke utelukkende positive:

– Markedsførere og de som jobber kreativt med innholdsproduksjon er bekymret for tap av jobbmuligheter for fotografer, modeller, influensere og sminkører, sier Reich.

Er ikke bare kritiske

– Noen barn og unge synes det er gøy med KI. For eksempel «brain rot»-aktig innhold som Ballerina Cappuchina, som åpenbart ikke er ekte, sier Reich.

De unge utforsker KI mye, men Reich mener det er en bestemt type KI-innhold de ikke liker.

– Det er nettopp KI som etterligner virkeligheten og ekte bilder, fordi de syntes det er bekymringsfullt at denne typen innhold kan spre feilinformasjon og skape urealistiske forventninger til mennesker, sier hun.

Artikkelen ble først publisert på Oslomet.no