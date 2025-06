Barn ønsker seg regler for foreldres skjermbruk – over halvparten føler seg oversett

To tredeler av barna som er spurt i undersøkelsen «Barnebarometeret», som Barneombudet la fram tirsdag, svarer at de opplever at foreldrene bruker skjerm når de skal gjøre ting sammen.

– Vi har i en årrekke diskutert barns bruk av skjerm. Men denne undersøkelsen viser at foreldre selv ikke greier å legge fra seg skjerm og mobil når de er sammen med barna, sier barneombud Mina Gerhardsen.

– Det er urovekkende at foreldrenes skjermbruk trekkes fram som så negativt, fortsetter hun.

– Ta internett fra alle

Barna vil ikke bare at foreldrene skal være mer til stede. Mange vil også selv bruke mindre tid på skjerm og at venner skal være mer avlogget.

Ifølge tall fra Medietilsynet bruker halvparten av norske niåringer sosiale medier. I den nye undersøkelsen svarer allikevel en tredel av barna som er ni og tolv år gamle, at de ønsker å bruke sosiale medier mindre, og at vennene skal bruke mindre tid på nett.

– Ta internett fra alle, så man kan være ute og leke sammen, svarte en jente på ni år i undersøkelsen.

67 prosent av barna ønsker seg også mer aktivitet, lek og praktisk undervisning på skolen og en bedre balanse mellom fritid og skole.

Fritt fram for skolene

Ikke uventet er også mobbing høyt på agendaen, og 59 prosent av barna mener at de voksne må følge enda mer med og fange opp mobbing i skolen.

Barneombudet mener mobbetallene i Norge er altfor høye og at det er viktig med målrettede tiltak.

– Vi må bruke den kunnskapen vi har, som vi vet virker, og det er systematisk oppfølging i hverdagen. Slik det er nå, er det fritt fram for skolene å velge hvilke tiltak de vil bruke, sier Gerhardsen.

Besøkte skoler

1400 barn fra 5. til 7. klasse har svart på Barnebarometeret. I arbeidet med undersøkelsen har Barneombudet besøkt skoler i Tønsberg, Oslo, Trondheim og Kautokeino, der elever har fått fortelle hva som er viktig for dem for å trives på skolen og å ha det fint på fritiden.

– Det er helt avgjørende at vi har god innsikt og kunnskap om barns hverdag slik vi kan ta bedre beslutninger på vegne av barna. Målet er at Barnebarometeret skal være en undersøkelse vi gjennomfører med jevne mellomrom, sier Gerhardsen.