Basefarm er solgt for 3,3 milliarder kroner

Basefarm er solgt til det franske telekomselskapet Orange for 3,3 milliarder kroner. Det opplyser Basefarm i en pressemelding mandag.

– Orange er det samme i Frankrike, som det Telenor er i Norge. Basefarm vil komme inn under Orange business services, som jobber med IT og skyløsninger, og matcher bra det vi gjør, sier styreleder og gründer Grethe Viksaas i Basefarm til digi.no.

– Ligget i kortene

I 2012 ble selskapet solgt til det amerikanske oppkjøpsfondet Arbry Partners. Kjøpesummen var da på drøyt 700 millioner kroner.

– Det har ligget i kortene hele veien at Basefarm kom til å bli solgt til nye eiere. Private oppkjøpsfond sitter som kjent ikke på eiersiden i mer enn en kort periode. Dette er en prosess som vi gikk i gang med i vinter, fortsetter Viksaas.

Hun og medgründer Anders Olav Ellefsrud har en eierandel i selskapet på 1,3 prosent, og de to deler dermed mer enn 100 millioner kroner mellom seg etter salget, skriver DN.

Omsatte for 868 millioner

Basefarm omsatte i fjor for 868 millioner kroner, men endte med et underskudd på 54 millioner kroner før skatt.

Selskapet leverer ulike typer skyløsninger til en rekke virksomheter i Norge og resten av verden.

– Vi har utviklet systemer og løsninger som regnes som svært attraktive. Spesielt hva gjelder løsningene som går på automasjon av driftssystemer og hybridsky. For Orange er også den kompetansen og erfaringen vi har på dataanalyse attraktiv.

550 ansatte

Basefarm har kontorer i Norge, Sverige, Østerrike, Tyskland og Nederland. Selskapet ble startet opp i 2000 og har rundt 550 ansatte.

– Hovedkontoret vil fortsatt være i Oslo, og det blir ikke kutt i bemanningen som følge av dette oppkjøpet. Basefarm vil også fortsette med eksisterende ledelse.

– Det kan hende det blir tillegg i ledergruppen, men disse detaljene har ikke kommet på plass enda.

Basefarm-navnet består

En større internasjonal eier i ryggen gir nye muligheter, mener gründer Grete Viksaas.

– Basefarm-navnet kommer til å bestå, og noe av den tilsvarende virksomheten til Orange vil legges under Basefarm. For oss betyr dette salget at vi får videreført våre ambisjoner om å bli en dominerende aktør i Europa, sier Viksaas til digi.no.

Da Basefarm ble solgt i 2012 til det amerikanske oppkjøpsfondet Arbry Partners utløste salget milliongevinster til en rekke ansatte.

Sikkerhetssjef Anders Ellefsrud fikk 44,5 millioner kroner for sine aksjer, mens Vikaas fikk 28,6 millioner kroner.

Ifølge Proff eide ledelsen og de ansatte fortsatt 22 prosent av aksjene i selskapet før salget til Orange.