Batterifri Bluetooth-merkelapp henter energi fra radiobølger

En viktig del av det konseptet som kalles for tingenes internett, er store mengder med små sensorer som plasseres rundt omkring i omgivelsene våre, hvor de kan samle inn data som overføres trådløst til systemer som kan bruke dataene til å skape kunnskap.

Sensorene går på strøm, og i stor grad drives de av et batteri. Det er mange ulemper med batterier, ikke minst at de til slutt går tomme for strøm. I tillegg tar de plass og bidrar til økt kompleksitet og kostnader.

Batteriløst

Denne uken presenterte selskapet Wiliot et alternativ, en klistremerkestor sensor, med innebygd ARM Cortex-M mikrokontroller og Bluetooth Low Energy-radio, som kun drives av energi den henter fra radiobølger i omgivelsene. Enheten skal kunne kjøre fint med bare noen mikrowatt med effekt.

Dette betyr at sensoren kan kommunisere direkte med alle enheter som støtter Bluetooth Low Energy, inkludert smartmobiler.

I praksis består sensorene av en mikrobrikke som er limt til en antenne, som igjen er trykket på en tynn papir- eller plastplate. Alt tyder på at de vil bli svært billige.

Har kommet langt siden dette: Kommuniserer trådløst uten batterier

Potensielle bruksområder

Selve sensoren kan registrere for eksempel vekt, trykk eller temperatur. Sammen med et klokkeslett kan dette blant annet fortelle når en gjenstand ble løftet på eller hvor mye det er igjen i et pilleglass eller en melkekartong. Begynner det å bli tomt, kan dette brukes til å utløse en bestilling.

En annen mulighet Wiliot nevner, er at disse merkelappene kan integreres i klær. Da kan de i framtiden kanskje kommunisere direkte med vaskemaskinen og sørge for at klær aldri blir feilvasket.

Selskapet ser eller for seg flere bruksområder for sensormerkelapper knyttet til sporing av varer, fra produksjonsfasen til varen har ankommet kunden, hvor den for eksempel kan fortelle kunden hvordan den best kan brukes.

Samhandling med produkter

– Vi mener at engangselektronikk basert på batterifrie lavprissystemer er fundamentet for framtidig IoT-systemer, sier Tal Tamir, medgründer og administrerende direktør i Wiliot, i en pressemelding.

Sensormerkelapp fra Wiliot med tre vektsensorer, antenne og en ARM-basert mikrokontroller i midten. Foto: Wiliot

– Vi er ved begynnelsen av en dramatisk endring i måten produkter lages, hvordan de distribueres, hvor og når de selges, og hvordan de brukes og gjenvinnes, forteller Tamir.

Han mener at gjenvinning av strålingen rundt oss kan åpne for helt nye måter for oss å samhandle med produktene vi kjøper og eier.

– Uten batterier eller andre høykost-komponenter har merkelappene ubegrenset effekt og levetid, slik at de kan integreres inni produkter som tidligere har vært frakoblet tingenes internett, sier han.

Det er flere store teknologiselskaper som har tro på Wiliots sensormerkelapper. Investeringsgruppene til blant annet Amazon Web Services, Samsung og Qualcomm er blant dem som til sammen har investert 50 millioner dollar i selskapet.

Ikke helt unikt: Nye sensorer drives uten batteri