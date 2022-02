BBC: Wordle-koden kan kopieres for å spilles i syv år

Ordspillet Wordle ble lansert i oktober i fjor og har gått fra en håndfull brukere til millioner i løpet av få måneder. Spillets nettside presenterer én ny ord-gåte i døgnet, der spilleren utfordres til å finne frem til et ord på fem bokstaver i seks gjetninger, med ledetråder underveis.

Nå skriver BBC at koden som driver siden kan kopieres og lagres for å fortsette å spilles i de neste syv årene.

Koden, skrevet i Javascript, vises som ren tekst for de som vet hvordan de skal få tilgang til den, og noen publikasjoner har skrevet ut en trinnvis veiledning for hvordan det gjøres, skriver BBC.

Det er mulig å effektivt beholde en versjon av spillet slik det eksisterer i dag, med nok data til å holde det gående i lang tid, ifølge professor Alan Woodward fra University of Surrey som BBC har snakket med.

– Men hvis du har ordene lagret lokalt kan det være fristende å jukse, og hvor er moroa med det?, påpeker han.

Ifølge professoren vil det ikke vil være «for vanskelig» å dele spørsmålssiden fra svarene. Ord-dataene måtte isoleres i en egen fil som er utilgjengelig for andre enn spillet, utskilt fra funksjonaliteten du ser når du spiller, sier han til kringkasteren.

Solgt til New York Times

Skaperen Josh Wardle uttalte tidligere at han ikke ønsket å tjene penger på spillet, som han lagde som en distraksjon for seg selv og sin partner under nedstengingen av samfunnet.

31. januar ble det imidlertid kjent at New York Times kjøper spillet for en syvsifret dollarsum.

Salget har ført til bekymring for at spillet ikke lenger vil være tilgjengelig gratis, men New York Times har uttalt at de ønsker å fortsette med den kostnadsfrie modellen inntil videre.

Juridisk risiko

Og selv om det for noen kan være fristende å kopiere koden, kan det medføre juridisk risiko.

Programvarekoden som ligger til grunn for et spill som Wordle vil være beskyttet av etter britisk lov om opphavsrett, ifølge den britiske advokaten Nick Allan som BBC har snakket med.

Og opphavsretten i Wordles tilfelle er ikke åpenbart lisensiert til allmennheten på en gratis, evigvarende åpen kildekode-basis, påpeker han.

Med mindre skaperen Josh Wardle har gitt en slik lisens til publikum, vil han eller New York Times sannsynligvis fortsatt beholde retten til å håndheve opphavsretten slik de ønsker, ifølge advokaten.

Det betyr at alle som replikerer spiller eller lager et klonespill kan være ansvarlig for brudd på opphavsretten. Men det kan være mulig å oppnå samme resultat ved hjelp av andre kodelinjer, sier advokaten, og påpeker at dette er et komplekst juridisk område.