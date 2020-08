Bedre grafikkinnstillinger er blant nyhetene i neste Windows 10

Microsoft kom i forrige uke med en ny testversjon av Windows 10, Windows 10 Insider Preview Build 20190, som inkludere enkelte nyheter, blant annet en bedre mulighet for avanserte brukere til kontrollere bruken av grafikkprosessorene.

Mange PC-er har både en relativt energieffektiv grafikkprosessor (GPU) innebygd i CPU-en, og i tillegg én eller flere diskrete GPU-er som er betydelig kraftigere.

Visse muligheter allerede

Allerede er det en viss mulighet til å kontrollere bruken av grafikkort. I Windows 10-innstillingene er det mulig å skru av og på støtte for det som kalles for maskinvareakselerert GPU-planlegging. Der er det også mulig å oppgi om hver enkelt applikasjon skal bruke den energieffektive eller kraftige GPU-en, eventuelt overlate til Windows 10 å ta valget.

Grafikkegenskapene i Windows 10, versjon 2004. Skjermbilde: Digi.no

Disse innstillingene finner man enklest ved å åpne systeminnstillingene og å søke etter «grafikkinnstillinger».

Det som er nytt i grafikkinnstillingene til testversjonen, er at brukeren selv kan velge hvilken GPU som skal angis som standard høyytelses-GPU. Normalt vil nok operativsystemet greie dette fint selv, men på systemer hvor det er flere GPU-er med høy ytelse, kan dette være nyttig for brukeren å kunne velge selv.

I tillegg til å oppgi hva som skal være standard høyytelses-GPU, kan brukeren for hver applikasjon spesifisere nøyaktig hvilken GPU som applikasjonen skal bruke.

Trolig i november

Neste versjon av Windows 10 skal komme i løpet av det inneværende halvåret, men noen lanseringsdato er ennå ikke offentliggjort. De to siste våroppdateringene har kommet i mai måned, og de to siste høstoppdateringene har kommet i november, så trolig er det november Microsoft sikter seg inn mot denne gangen også.

I likhet med forrige høstoppdatering skal den kommende oppdateringen først og fremst inkludere feilfikser og ytelsesforbedringer, og færre store funksjonsnyheter enn det som kom med vårutgaven.

Chromium Edge-integrasjon

Noen flere funksjonalitetsnyheter skal likevel være på vei, skal vi tro nettsteder som Bleeping Computer og Windows Latest.

Flisene i startmenyen blir mer tematilpasset med transparent bakgrunn i stedet for heldekkende farger. Chromium-utgaven av Edge skal bli innebygd, slik at det er den og ikke dagens EdgeHTML-baserte nettleser som brukes til HTML-basert innhold i operativsystemet.

Dagens veksling mellom programvarevinduer med Alt + Tab-tastekombinasjonen skal også inkludere nettleserfaner, i alle fall i Edge. Det skal også være mulig å få en oversikt over de åpne fanene i Edge via et område på oppgavelinjen.

Fokusassistenten skal bli mindre masete, blant annet ved at varslene er deaktivert som standard.

I tillegg skal det bli mulig å endre oppfriskningsraten til skjermen(e) fra systeminnstillingene, og system-delen i kontrollpanelet skal nå flyttes til innstillingsappen.