– Vi tok utgangspunkt i Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) risikorapport fra 2020, som tar for seg dilemmaet åpenhet versus hemmelighold. Den sier at åpenhet, deling av informasjon og erfaring og samarbeid på tvers av ansvarsområder er stadig viktigere for å beskytte seg mot truslene. Samtidig kan denne åpenheten avsløre svakheter, så hvor er balansen?