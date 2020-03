Bekjemper koronaviruset med verdens kraftigste datamaskin

Verdens kraftigste superdatamaskin, Summit, har bidratt i arbeidet med å bekjempe utbruddet av luftveisinfeksjonen COVID-19, som forårsakes av koronaviruset SARS-CoV-2. Den globale spredningen av viruset har ført til at forskere har fått hastetilgang til å utføre simuleringer på datamaskinen. Dette skriver ZDNet.

Superraskt

Med superdatamaskinen oppnådde forskerne resultater etter én til to dager, noe som ellers ville ha tatt måneder å få til med en «normal datamaskin». De fant 77 «small-molecule» legemiddelforbindelser som Oak Ridge National Laboratory (ORNL) opplyser at vi sikre videre studier i kampen mot koronaviruset.

Summit simulerte mer enn 8000 kjemiske forbindelser for å finne de som har mest sannsynlighet for å binde seg til det proteinet viruset bruker til å angripe cellene til mennesker. Dersom den kjemiske forbindelsen binder seg, kan den gjøre proteinet ute av stand til å binde seg til menneskeceller.

Ikke i mål ennå

– Vi håper at vi med resultatene fra superdatamaskinen kan informere framtidige studier, og bidra med et rammeverk som eksperimentatorer kan bruke i fortsatte undersøkelser av disse kjemiske forbindelsene. Først da vil vi kunne vite om noen av dem har de nødvendige egenskapene til å bekjempe viruset, sier Jeremy Smith direktør for UT/ORNL Center for Molecular Biophysics, i en pressemelding.

En vitenskapelig artikkel om arbeidet ble publisert allerede den 26. februar i år.

Deler av saken ble først publisert på danske Version2/Ingeniøren, og gjøres tilgjengelig på norsk gjennom vår samarbeidsavtale med Teknologiens mediehus/Ingeniøren.