Bekks React-guru bygget dugnads-app på fritiden: – Jeg er kjempestolt!

Korona-tiltakene og krav om at folk skal holde større avstand til hverandre gjør at mange planlagte dugnader i borettslag, sameier eller idrettslag har måttet utsettes. Utvikleren Kristofer Giltvedt Selbekk er selv leder for et aksjelag, og tenkte at det måtte være mulig å få gjennomført årets vårdugnad likevel – men kanskje over litt lenger tid. Men det måtte gjøres på en slik måte at folk ikke mister dugnadsånden.

Dermed ble idéen til appen «Sjau» født. Sjau er et verktøy som legger til rette for at flere personer kan jobbe sammen om et prosjekt, selv om ikke alle jobber samtidig.

– Siden jeg er en tekniker av hjerte, så laget jeg et verktøy som både vi og andre kan bruke, og resultatet er altså Sjau. Jeg er kjempestolt, forteller Giltvedt Selbekk til digi.no.

Til daglig jobber han som fagleder for React i IT-konsulentselskapet Bekk. Giltvedt Selbekk er blant dem i Norge som kan mest om React – et Javascript-bibliotek som brukes til å bygge moderne brukergrensesnitt for web (og for såvidt mobil – med React Native).

Bekk er ikke involvert i appen på noen måte – Sjau er helt og holdent laget på fritiden. Det meste av arbeidet er gjort mens Giltvedt Selbekk hadde pappaperm, og appen ble ferdigstilt nå i påsken.

– Men jeg har fått hjelp av mange «Bekkere» for å betateste, få tilbakemeldinger og til og med komme på et godt navn! Og så har jeg fått hjelp av Marthe Dahlin, som har laget alle illustrasjonene. Hun er fantastisk kreativ og flink i det hun gjør.

Slik virker det

Du kan opprette så mange dugnader – «sjauer» – du vil, og fordele arbeidet utover en gitt periode.

For å opprette en Sjau må du først logge deg inn med enten en Google- eller Facebook-konto. Deretter skriver du litt om sjauen du vil opprette, lager en velkomsthilsen og setter datoer for når sjauen starter og slutter.

Når sjauen er opprettet, får du en lenke som du kan dele med alle som skal delta på sjauen.

Du kan nå begynne å opprette en eller flere oppgaver som må gjøres på dugnaden. Alle som er invitert til sjauen kan deretter «plukke» de oppgavene de har lyst til å gjøre, og Sjau viser til enhver tid hvem som jobber med hvilke oppgaver, og hvilke oppgaver som er ledige. Det er også mulig å legge inn kommentarer på de ulike oppgavene, for eksempel hvis det er noe man trenger å diskutere (noe som kan være nyttig når kanskje ikke alle som deltar på dugnaden er tilstede samtidig).

Foreløpig gratis

Giltvedt Selbekk forteller til Digi.no at han er usikker på om Sjau alltid kommer til å forbli et gratisverktøy, men planen er å i hvert fall holde det gratis frem mot sommeren for å få flest mulig brukere og flest mulig tilbakemeldinger.

– Etter det kan det hende vi innfører en form for betaling.

Etter at du har opprettet en sjau kan du legge til så mange oppgaver du ønsker, og de som deltar på sjauen kan senere plukke de oppgavene de har lyst til å gjøre.

For å markedsføre tjenesten, satser han på jungeltelegrafen.

– Et godt produkt selger seg ofte selv. Siden det er gratis å bruke, regner vi med at det er mange som vil teste det ut denne våren. Det kan nok hende at vi endrer strategi underveis – noen enkle reklamer i sosiale medier gjør nok mye.

Bruker de nyeste funksjonene i React

Giltvedt Selbekk forteller at appen er laget med en eksperimentell versjon av React som bruker en ny teknologi som kalles suspense. Dette er en ny måte å hente data på i React, som gjør det mulig å bedre kontrollere hvordan en applikasjonen rendres på skjermen når man venter på data, for eksempel via et asynkront API-kall. Har du mange elementer på skjermen som avhenger av data som skal hentes fra et eksternt API, kan du for eksempel definere at det automatisk skal vises en spinner i stedet for de aktuelle elementene. Suspense er en del av et nytt funksjonssett som kalles concurrent mode, som du kan lese mer om her.

– Det gjør hele utvikleropplevelsen ganske fantastisk.

I tillegg har man brukt bibliotekene Chakra UI og Framer Motion, samt at Google Firebase er tatt i bruk som databaseløsning.

– Chakra UI er et komponentbibliotek laget av nigerianske Segun Adebayo, og gjorde utviklingen av grensesnittet til en lek, mens Framer Motion løser animasjoner på en veldig React-vennlig og deklarativ måte. Det kan absolutt anbefales, sier Giltvedt Selbekk.

Du kan teste ut den nye dugnadsappen på Sjau.no.

Har du lyst til å lære React? Da bør du få med deg denne artikkelen fra Kompetanseguiden hos vårt søsternettsted Karriere360: Derfor er React blant den mest etterspurte ekspertisen i Norge – og slik lærer du det »