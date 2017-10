Ber folk styre unna «gratis app» som lopper deg for penger

Appen «Secure chats and messages» beskriver seg som «den beste private meldingstjenesten tilgjengelig på din enhet», men oppgir ikke hvordan den sikrer meldingene på mobilen eller mellom brukere.

I tillegg er den svindyr. 879 kroner måneden tikker fasiten inn på, skriver NRK Beta.

Føler seg lurt

Flere brukere melder at de har blitt lurt inn i appen som tilsynelatende ser ut til å være gratis.

– Vi ser mye på internett at det er villedende kommunisert hva enkelte tjenester koster.

– Typisk er alt som er gratis overkommunisert, mens all betaling og vesentlig informasjon om abonnents- og oppsigelsesvilkår er underkommunisert, sier fagdirektør for nettsvindel og e-handel Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet til NRK Beta.

Hun forteller til NRK Beta at man kan stille spørsmål ved prisen på appen, da det finnes lignende tjenester som er langt rimeligere eller gratis.

Skjelbostad sier videre til NRK Beta at tjenestetilbydere også er pålagt å informere om pris, og ber forbrukerne styre unna.

Kastet ut tusenvis

– Om man markedsfører at man er «best» på noe må man være best på samtlige parametere av betydning for forbrukeren. Noe som ofte vil være en krevende eller umulig oppgave, sier fagdirektøren til NRK Beta.

Apple er stort sett gode på å luke ut useriøse aktører.

I fjor kastet Apple ut tusenvis apper etter at de ikke var blitt oppdatert på årevis.

Prosessen startet i oktober i fjor, og tall fra analyseselskapet Sensor Tower viste at Apple kastet ut rundt 47.000 apper som ikke tilfredsstilte kravene til de nyeste versjonene av iOS.

Spill troner på førsteplass med 28 prosent, deretter følger underholdningsapper og bøker med henholdsvis 8,99 prosent og 8,96 prosent av totalen.

Ifølge Techcrunch viste fjorårets tallmateriale at nesten halvparten av alle appene som befant seg i App Store ikke hadde blitt oppgradert siden mai i 2015.