Datatilsynet har bedt det sentrale europeiske Personvernrådet, EDPB om en europeisk bindende avgjørelse i saken mot Meta.

De ber om at forbudet mot adferdsbasert markedsføring gjøres gjeldende for hele EU og EØS, og at det blir permanent.

Det melder Datatilsynet i en pressemelding.

Dette er saken Etter flere års behandling i europeiske datatilsyn og rettsvesen ble det tidligere i år klart at Meta ikke har rettslig grunnlag til å profilere europeiske brukere for målrettet annonsering. Verken argumenter om «legitim interesse» eller at samtykke er implisitt gitt gjennom godkjenning av brukervilkårene holder, mener EU. I januar 2023 kom vedtaket om at Meta ikke får bruke persondata til målrettet annonsering. Med vedtaket fikk Meta fire milliarder kroner i bot og tre måneder på seg til å innrette seg. Konklusjonen kom etter sterk uenighet mellom europeiske datatilsyn. Også det norske Datatilsynet var aktiv i debatten. Likevel har lite skjedd. Facebook har fortsatt som før. I sommer satte det norske Datatilsynet ned foten, og forbød Meta å bruke data om hvordan nordmenn beveger seg på nett og bruker sosiale medier til målrettet reklame. Riset bak speilet: Trusler om dagbøter på én million kroner dersom Meta ikke innretter seg. Dagbøtene begynte å løpe 14. august. Kort tid senere gikk Meta selv ut og sa de ville starte å be europeiske brukere om samtykke til slik profilering. Så sendte de Datatilsynet et brev om å stoppe vedtaket, ettersom de var i ferd med å løse problemet. Datatilsynet sto på sitt. Derfor har Meta bedt Oslo tingrett om en midlertidig forføyning, noe som vil gjøre vedtaket ugyldig til det er behandlet i retten. Det fikk ikke gehør, og Datatilsynet vant i retten.

Vil stanse atferdsbasert markedsføring

Det norske Datatilsynet beordret i sommer Meta til å stanse atferdsbasert markedsføring på Facebook og Instagram.

Den 22. og 23 august møttes partene i Oslo tingrett etter at Meta hadde begjært midlertidig forføyning i et forsøk på å ugyldiggjøre vedtaket.

− Dette vedtaket er ugyldig og påfører selskapet betydelige skader, mente Facebooks advokat Christian Henrik Prahl Reusch.

Meta fikk ikke gehør, og tapte i retten.

− Samtidig fortsetter Meta de ulovlige aktivitetene og har ennå ikke innrettet seg etter vedtaket, skriver Datatilsynet i pressemeldingen.

Ber om permanent vedtak

Datatilsynets vedtak varte bare i tre måneder.

Det er fordi tilsynet ikke har hjemmel til å fatte egne vedtak i saker som hører til det irske datatilsynet, utover slike midlertidige hastevedtak.

– Vi har derfor bedt Personvernrådet om en bindende avgjørelse i saken, og mener at det midlertidige forbudet må gjøres permanent. Videre mener vi at loven må tolkes likt i hele EU/EØS, og vi ber derfor om at forbudet utvides til resten av Europa, skriver Datatilsynet i pressemeldingen.

Vil ikke vente på Meta

Meta har selv lovet at de vil gå over til samtykke for å bruke data om bevegelser på nett til å vise målrettet reklame. Det vil ikke Datatilsynet vente på.

– Det er svært usikkert om og når en gyldig samtykkeløsning kan komme på plass, og vi i Datatilsynet er av den oppfatning at vi ikke kan tolerere ulovlig aktivitet i mellomtiden, sier Judin.

I Oslo tingrett understrekte Meta at det ville ta tid å få på plass en samtykkebasert løsning. Det viste Datatilsynet lite forståelse for.

– Meta fortsetter å behandle personopplysninger ulovlig i hele EØS. Å få saken prøvd i Personvernrådet er derfor nødvendig for å sikre at Meta respekterer Facebook- og Instagram-brukernes rettigheter, sier Tobias Judin.

