Bergenskidsa lærer koding

Nina Kaurel forteller at tilbakemeldingsskjemaene de fikk av deltakerne var herlig lesing for slitne arrangører. Foto: Bjørn Christian Sebak

– Det var veldig kult. Det virket som at de syntes det var gøy, vi fikk mange gode tilbakemeldinger, forteller Maja Viste Kaurel (13).

Hun og Emma Roberts Astad (15) holdt for andre år på rad kurs i det visuelle programmeringsspråket Scratch, for elever fra ni år og oppover. De har begge kodet i flere år allerede, og synes det er spennende å lære bort til andre barn.

Emma synes det er kanskje enda morsommere å lære bort enn å kode selv, og trives godt når hun ser at barna har det gøy med koding. På kurset deres fikk barna i oppgave å lage et spill hvor en figur skulle finne en skatt i en labyrint, uten å bli fanget av en annen figur som voktet skatten.

– Barna var veldig flinke, jeg tror faktisk alle fikk til oppgaven vi ga dem, så det var veldig gøy, sier Emma.

(artikkelen fortsetter under)

Emma (t.v.) og Maja synes det er gøy å holde kurs for yngre barn. Foto: Bjørn Christian Sebak

Viktig å lære kidsa koding

Booster Kids er et samarbeidsprosjekt mellom Boosterkonferansen, Bergen offentlige bibliotek og Lær Kidsa Koding. Moren til Maja, Nina Kaurel, blir beskrevet som primus motor bak arrangementet. Både hun og de andre voksne som stiller opp jobber gratis, og til sammen var det omtrent 30 frivillige som bidro til å gjøre IT-konferansen bra for barna som deltok.

Nina Kaurel fra Boosterkonferansen har også vært involvert i Lær Kidsa Koding, og er initiativtaker bak Booster Kids. Foto: Bjørn Christian Sebak

– Det er et poeng at det skal være gratis for ungene, det skal være et tilbud for alle. Det vi ønsker er at ungene skal ha kontroll på den digitale hverdagen sin, ikke bare bli konsumenter av det som andre har laget. Vi omgir oss med ting som er kodet hele tiden, men vi har ingen idé om hvordan koden henger sammen på innsiden, sier Kaurel.

Hun forteller at de stiller seg bak det Lær Kidsa Koding kjemper for, nemlig at koding skal inn i skolen.

– Selv om vi synes dette er kjempegøy, så gjør vi det jo også fordi vi mener det er utrolig viktig at barna får digital kompetanse. Så det er også et innspill til den debatten, om å få dette inn som en ferdighet som alle bør ha, forklarer hun.

Emma tror også det er viktig at barn og unge lærer seg programmering, og er glad for å ha ferdigheter innenfor IT – selv om det er samfunnsfag hun helst vil studere når hun blir eldre.

– Jeg tror det er bra at flere barn starter å programmere tidlig, sånn at de kan få seg gode jobber når de blir eldre. Det blir jo mer og mer teknologiske fremskritt hele tiden og masse som skjer, og da blir det flere jobber innen teknologi. Da er det jo helt supert hvis du er et lite skritt foran med at du kan programmere, det hjelper deg veldig med å finne jobb, tror hun.

(Artikkelen fortsetter under)

På konferansen fikk barn i alle aldre prøve seg på koding. Foto: Bjørn Christian Sebak

De unge sprer kodeglede

Martin Tverråen er initiativtakeren bak Kodeklubben UiB, som holder programmeringskurs for ungdom. Han og andre frivillige fra Kodeklubben holdt to kurs under Booster Kids-konferansen. Han er enig i at det er viktig at dagens unge blir komfortable med teknologi, og synes det viktigste er å skape positive assosiasjoner tidlig.

Martin Tverråen vurderte å begynne å studere på lærerskolen, men får i stedet stor glede av å lære bort programmering på frivillig basis. Foto: Tatiana Kolesnikova

– Det føles som at vi fikk spredt litt kodeglede, og det er det viktigste for oss – å vise at koding er gøy, ikke bare noe tørt som voksne driver med. Vi er ikke så utrolig resultatorienterte i kodeklubben vår, det viktigste er at de skal like dette. De skal synes det er gøy, forteller han.

Emma er enig i at det er viktig at barna har det gøy. Hun forteller at de fleste kursdeltakerne synes programmering er gøy fra starten av, og da er det lett å lære bort – men noen ganger må hun hjelpe til med å vekke læregleden.

– Noen har bare blitt meldt på av foreldrene, så da må du først forklare dem at programmering er gøy, og da begynner de å bli interesserte. Da viser jeg dem en oppgave jeg har laget, og hvordan det kan være når de er ferdig. Også er det egentlig bare å prøve å få satt dem igang med den oppgaven, for hvis de finner ut av det selv, så blir det gøyere. Da blir det litt mestringsfølelse og sånn, og da blir jo programmering kjempegøy, forklarer hun.

(Artikkelen fortsetter under)

Omtrent 30 frivillige og 170 barn i alle aldre var til stedet på Scandic Bergen City. Foto: Bjørn Christian Sebak

Maja og Emma tror begge to at det kan være morsommere for barna å lære av noen som er nærmere dem i alder, enn av voksne.

– Altså, da jeg gikk i fjerdeklasse trodde jeg jo at de som gikk på ungdomsskolen var de mest voksne og kuleste folka på hele planeten. Så de ser jo veldig opp til ungdomsskoleelever, og det tror jeg kan være positivt, forteller Emma.