Berit Svendsen kjemper for jobben

Maktkampen i toppledelsen skal ha brutt overflaten i vår.

«I vår og i sommer skal han ha tilbudt Svendsen alternative jobber i Telenor-systemet. Men Berit Svendsen har så langt takket nei», skriver NRK om Sigve Brekkes forsøk på å få sin profilerte kollega til å bytte beite.

Brekke har nektet å kommentere påstanden som NRK hevder å ha flere kilder på.

Tilbudt jobb i Thailand

Ifølge statskanalen skal Svendsen ha blitt tilbudt jobben som leder i Telenors thailandske datterselskap, Dtac, men altså ha takket nei til dette.

19. juni ble det kjent at denne jobben i stedet gikk til Alexandra Reich som frem til da hadde vært administrerende direktør i Telenor Ungarn og leder for Telenors virksomheter i Sentral- og Øst-Europa.

Samme dag ble store deler av den asiatiske kabalen lagt på nytt ved at det ble utpekt ny leder i Myanmar og ny overordnet leder av «modne markeder i Asia», som Telenor kaller det.

Svendsen skal også ha blitt tilbud andre jobber i konsernet, skriver NRK, og legger til at prosessen ennå ikke er avsluttet.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Berit Svendsen og Sigve Brekke jobber tett på hverandre i konsernledelsen. Berit Svendsen gjentok senest for et par uker siden at samarbeidet dem imellom fungerer utmerket. I høyre bildekant skimtes statsminister Erna Solberg, som i likhet med alle andre er tilskuer til maktkampen i toppen av Telenor. Arkivfoto: Varog Kervarec

Styret ønsker videreutvikling

Styreleder Gunn Wærsted er ordknapp, men sender en SMS til NRK som kan tolkes som støtte til Brekkes håp om at Svendsen skal flytte på seg.

I meldingen heter det at styret er opptatt av at konsernledelsen skal videreutvikle sin kompetanse.

Har ikke vært i Asia

Da det stormet som verst rundt konsernledelsen i 2015 i forbindelse med utnevnelsen av Brekke, konkluderte Inside Telecom at den manglende utenlandserfaringen ble brukt mot Berit Svendsens kandidatur til stillingen som konsernsjef.

Konsernsjef Sigve Brekke hadde helst sett at noen andre ledet Telenor i Skandinavia. Foto: Odd Richard Valmot

«Vi fastslår at kvinnene så godt som aldri får bli administrerende direktør i noen av Telenors utenlandske mobilselskaper. Og at den øverste ledelsen på denne måten på snedig vis har konstruert et motargument når en dyktig, karismatisk og suksessrik kvinne seiler opp som kandidat til å overta posisjonen som konsernsjef», skrev Inside Telecom 9. desember 2015.

På dette tidspunktet var den historiske andelen kvinnelige Telenor-sjefer i utlandet på fattige 1,8 prosent.

Til tross for at Berit Svendsen ikke har ledet noen av Telenors mange asiatiske operasjoner, skal hun ikke være interessert i å gjøre det nå heller.

Tvert om skriver hun til NRK at hun har store planer for Telenor Skandinavia, og at planen hennes fortsatte er å lede denne delen av konsernet de neste årene.

Artikkelen er levert av bransjenettstedet Inside Telecom