«Berntsen Beinlaus» gir eldre livet tilbake

Aktiviseringsroboten «Berntsen» startet med Norges første innovasjonspartnerskap i regi av Stavanger kommune i 2018, forteller rründer Hege Eiklid.

– Vår idé vant den utlyste anbudskonkurransen, og i samarbeid med pasienter, pårørende og ansatte utviklet vi prototypen til aktiviseringsroboten, forteller Eiklid. Hun har jobbet med innovasjon mye av sitt yrkesaktive liv, blant annet ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Eiklid etablerte selskapet Innocom og var klar til å teste ut aktiviseringsroboten 10. mars 2020, men to dager senere stengte hele Norge ned, og prosjektet måtte utsettes.

Men etterhvert fikk Innocom avtale med Indre Østfold kommune, som var med i et nasjonalt prosjekt om innovativ rehabilitering gjennom bruk av teknologi.

– Vi hadde utarbeidet en modell der vi ønsket å bruke ny teknologi for å gi bedre rehabliteringstjenester og øke aktivitetsnivået. Vi mener teknologi som er relevant for rehabilitering, trening og aktivitet, er like viktig som pilledispensere og GPS-systemer. Velferdsteknologi kan utgjøre en stor forskjell, og kost- og nytteanalyser viser at den samlede tjenesten bidrar til å forebygge og utsette behovet for kompenserende tjenester, sier Carina Kolnes, som er avdelingsleder i enhet for rehabilitering, læring og friskt liv i Indre Østfold kommune.

«Berntsen» skal være så enkel at brukeren ikke trenger opplæring for å ta den i bruk. Og den varsler brukeren om at det er tid for å spise og drikke vann. Brukeren kan også ha videosamtaler med pårørende eller personale. Prosjektleder for innovativ rehabilitering Carina Kolnes (t.v.), fysioterapeut Lina Lindegaard og gründer Hege Eiklid samarbeider tett om erfaringene med bruk av aktivitetsroboten. Foto: Sverre Chr. Jarild

Blir mer aktive

Kollega og fysioterapeut Lina Lindegaard har jobbet mye ute blant brukerne av programmet.

De forteller at de også har prøvd ut kommunikasjonsverktøyet Komp fra No Isolation, spillteknologi med Nintendo Wii, virtuell trening fra Welfare Denmark, Conferere og andre videoløsninger. Da kommunen fikk ytterligere prosjektmidler, fikk de anledning til å øke bruken av «Berntsen». Og snart skulle det vise seg at de måtte ha flere enheter. Nå har de 32 Ipad-er ute hos eldre, og de vil gjerne ha flere.

– Vi ser ofte at eldre som tidligere var passive, har blitt mer aktive. Dette gjør at de kan gjenoppta aktiviteter og oppnå større grad av selvstendighet og mestring i hverdagen, forteller Lina Lindegaard.

De fleste av brukerne er fra 70 og opp til nesten 100 år. Noen har hatt «Berntsen» et halvt år og vil helst ikke levere den tilbake.

Fordi heller ikke en storkommune som Indre Østfold har ressurser til daglige hjemmebesøk fra ergoterapeuter eller fysioterapeuter, bidrar teknologi som «Berntsen» til at tilbudet til de eldre blir bedre.

Hvem er Berntsen?

Men hvor kommer det litt snodige navnet «Berntsen» fra?

– Det er en litt morsom historie som stammer fra den første testbrukeren vår. Hennes fastlege het Berntsen, og det tok ikke langt tid før hun gledet seg over at han kunne komme oftere på besøk med denne teknologien.

– Men så har også Berntsen fått etternavnet «Beinlaus» – hvorfor?

– Fordi den første prototypen var en aktiviseringsrobot der Ipad-en satt på et stativ med hjul som vi kunne fjernstyre, en såkalt telekommunikasjonsrobot. Men så har det vist seg at den største nytten for de eldre er å ha Ipad-en på et stativ på bordet hjemme. Dermed ga vi den løsningen navnet «Berntsen Beinlaus», og det er dette produktet vi satser mest på nå, selv om vi også jobber med en fjernstyrt løsning.

60 programmer

I programmet som Eiklid har fått utviklet, ligger en bank med 60 videoer med ulike øvelser tilpasset eldre. På bestemte tidspunkter varsler Ipad-en om at det er tid for trening, slik at de eldre ikke trenger å trykke på noen knapper for å starte eller avslutte videoene.

På åpningsskjermen ligger et bilde av en telefon som de eldre kan trykke på for å be om å bli oppringt av pårørende. Like enkelt kan de velge å ta imot en videosamtale fra personale eller pårørende.

Selve løsningen ligger i Pasientsky av hensyn til sikkerheten. De som har utviklet programvaren i «Berntsen», har også bakgrunn fra utvikling av Pasientsky.

– Det er viktig å understreke at dette ikke er en teknologi som de eldre trenger å lære seg, den skal fungere uten opplæring og inspirere de eldre til å bli mer aktive. Brukervennligheten er den aller største verdien for brukere som kanskje ikke engang klarer å håndtere en telefon. Fra klokka 21 til 08 om morgenen er «Berntsen» taus. Foruten treningsprogrammer kan programmet også gi påminnelser om å ta medisiner, drikke vann og spise mat til dem som fortsatt bor hjemme.

På iPaden kan brukerne benytte over 60 ulike videoprogrammer med treningsøvelser. Foto: Innocom

Avlaster personalet

Foreløpig er salg av Berntsen knyttet opp mot kommuner, men Hege Eiklid får stadig forespørsler om det er mulig å kjøpe løsningen privat. Hun har i høst kurset 150 av Pensjonistforbundets 400 teknologiagenter – personer som har vilje og kompetanse til å lære fra seg teknologi, spesielt når det gjelder bruk av velferdsteknologi. Da kommer alltid spørsmålet om hvor og når de kan kjøpe en «Berntsen».

– Det vi tjener penger på i dag, er den software som ligger i Ipad-en og som kommunene kan abonnere på. Det er dessverre en trend at de aller fleste start up-bedrifter innen velferdsteknologi har røde tall i regnskapet de første årene, sier Eiklid.

Hun mener langt flere kommuner enn Indre Østfold bør bli mer fremoverlente når det gjelder å ta i bruk ny teknologi – først og fremst for å aktivisere eldre, men også for å avlaste personalet, som gjerne ikke har tid eller ressurser til å drive med oppsøkende aktiviteter ut over et besøk eller to i uka.

– Indre Østfold har vært veldig flinke til å implementere denne tjenesten helt fra toppen og ned på grunnplanet. Det tror jeg er en forutsetning for å lykkes med å ta i bruk ny teknologi blant eldre som er blitt passive, sier Eiklid.

Tilsammen ti kommuner har tatt «Berntsen Beinlaus» i bruk i tjenesten. Eiklid har også fått plass som en av ti bedrifter i mentorprogrammet Telia Startup.

– Nå er vi blitt del av et stort EU-finansiert forskningsprosjekt der det holdes kurs med Berntsen for personer med demens i Norge, England og Australia etter modell av Demensskolen, som ble utarbeidet av SESAM ved sykehuset i Stavanger – et regionalt kompetansesenter innen eldremedisin opprettet av Helse Vest, sier Eiklid.

Denne artikkelen ble først publisert i TU-magasinet, nr. 11/2021