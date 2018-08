I forbindelse med etterforskningen av flere tilfeller hvor den antatt nordkoreanske hackergruppen Lazarus har lykkes med å kompromittere flere banker og infiltrere blant annet et antall globale kryptovalutabørser, har sikkerhetsforskere hos Kaspersky Lab avdekket at Lazarus ikke lenger bare forsøker å angripe via Windows-baserte datamaskiner.