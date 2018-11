Beslagla domenenavnene til mange tusen nettbutikker i storaksjon

Det er ikke bare på sydentur at forbrukere blir lokket til å kjøpe billige produktetterligninger. Salg av piratvarer foregår også i stor stil gjennom mange useriøse nettbutikker. Derfor samarbeider politiet og andre organisasjoner i en rekke land om å begrense slik handel.

Beslag av domenenavn

Den enkleste måten å gjøre dette på, er trolig å beslaglegge domenenavnene til disse nettbutikkene. Denne uken kunngjorde Europol at organisasjonens Intellectual Property Crime Coordinated Coalition (IPC3) nylig har deltatt i en operasjon hvor til sammen 33 654 domenenavn har blitt beslaglagt.

Domenenavnene har blitt brukt av nettbutikker som har solgt forfalskninger av blant annet legemidler og elektronikk, samt piratkopier av film, tv-serier, musikk og programvare.

Operasjonen, som kalles for In Our Sites (IOS), har blitt gjentatt en rekke ganger. Beslagene i årets operasjon, som er den niende i rekken, er betydelig større enn tidligere. Forrige gang ble det beslaglagt 20 520 domenenavn.

Noe av årsaken til økningen er at flere organisasjoner og representanter for merkevareeierne har deltatt i år enn tidligere. Danmark er etter alt å dømme det eneste nordiske landet som har deltatt i aksjonen.

Arrestert

I tillegg til domenebeslagene, har tolv mistenkte personer blitt arrestert. Konti med mer enn 1 million euro har blitt sperret hos banker, nettbetalingsplattformer og virtuelle valutafarmer.

For å øke oppmerksomheten rundt piratvirksomheten, har IPC3 etablert kampanjen «Don’t F***(ake) Up», som blant annet advarer mot risikoen ved å kjøpe slike falske varer, i tillegg til å informere om hvordan nettbutikker av slike varer kan identifiseres.

